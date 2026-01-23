Холодні кінцівки — часта скарга людей із чутливими судинами. Коли температура знижується, організм автоматично звужує периферичні судини, щоб зберегти тепло для внутрішніх органів. Це абсолютно природний процес. Проте якщо руки й ноги залишаються холодними майже постійно, варто звернути увагу на інші фактори. Часто проблема пов’язана зі зниженим гемоглобіном: коли еритроцитів недостатньо, тканини отримують менше кисню, а судини реагують спазмом.

Ще одна поширена причина — зниження функції щитоподібної залози. При гіпотиреозі обмін речовин сповільнюється, і тіло гірше утримує тепло. Холод у руках може супроводжуватись втомою, сонливістю та сухістю шкіри.

Допомагають регулярна фізична активність, теплий одяг, теплі ванночки для рук, а також контроль аналізів крові, якщо симптоми турбують постійно.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.