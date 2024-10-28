А ви знали, що в Україні вже майже два роки діє така Лінія? І чому саме для чоловіків? Бо вони теж об’єктивно потребують психологічної підтримки. Проте через гендерні стереотипи не зізнаються собі в цій потребі.
Зателефонувавши за номером 2345 з мобільного (усі дзвінки безкоштовні), можна отримати психологічну підтримку та допомогу з будь-яких питань, що змушують чоловіків переживати чи нервуватися, стверджують фахівці Лінії.
Лінія є безкоштовною, анонімною та працює з 8 ранку до опівночі. Доступні відразу декілька варіантів звернень — телефоном або в чат-боті.
Коли варто телефонувати
- Якщо почуваєтеся погано, хоча фізичного болю немає.
- Хочете позбутися залежності, але не можете.
- Маєте спалахи некерованого гніву, за які соромно.
- Вам самотньо. Не можете позбутися відчуття тривоги.
- Негаразди в стосунках.
- Хворіє близька людина.
ЯК ПРАЦЮЄ
Виберіть зручний для себе час і місце. Записуватися заздалегідь чи домовлятися про дзвінок не потрібно.
Бажано, щоб поруч не було нікого, хто може почути розмову.
Працівники Лінії не зберігають персональні дані тих, хто їм телефонує: ім’я, номер телефону чи причину звернення. Повна конфіденційність гарантована.
Оператори — кваліфіковані психологи. Вони допоможуть чоловікові вирішити проблему, впевнитися у правильності рішень, дадуть пораду, вислухають і підбадьорять.
Лінія працює лише телефоном, без текстових повідомлень, месенджерів чи відеозв’язку. Тому психолог не впізнає людину на вулиці після розмови, а вона — його.
Розмова триватиме стільки, скільки буде потрібно, але не більше, ніж годину. Це максимально можливий ефективний час для цього.
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