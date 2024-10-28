А ви знали, що в Україні вже майже два роки діє така Лінія? І чому саме для чоловіків? Бо вони теж об’єктивно потребують психологічної підтримки. Проте через гендерні стереотипи не зізнаються собі в цій потребі.

Зателефонувавши за номером 2345 з мобільного (усі дзвінки безкоштовні), можна отримати психологічну підтримку та допомогу з будь-яких питань, що змушують чоловіків переживати чи нервуватися, стверджують фахівці Лінії.

Лінія є безкоштовною, анонімною та працює з 8 ранку до опівночі. Доступні відразу декілька варіантів звернень — телефоном або в чат-боті.

Коли варто телефонувати

Якщо почуваєтеся погано, хоча фізичного болю немає.

Хочете позбутися залежності, але не можете.

Маєте спалахи некерованого гніву, за які соромно.

Вам самотньо. Не можете позбутися відчуття тривоги.

Негаразди в стосунках.

Хворіє близька людина.

ЯК ПРАЦЮЄ

Виберіть зручний для себе час і місце. Записуватися заздалегідь чи домовлятися про дзвінок не потрібно.

Бажано, щоб поруч не було нікого, хто може почути розмову.

Працівники Лінії не зберігають персональні дані тих, хто їм телефонує: ім’я, номер телефону чи причину звернення. Повна конфіденційність гарантована.

Оператори — кваліфіковані психологи. Вони допоможуть чоловікові вирішити проблему, впевнитися у правильності рішень, дадуть пораду, вислухають і підбадьорять.

Лінія працює лише телефоном, без текстових повідомлень, месенджерів чи відеозв’язку. Тому психолог не впізнає людину на вулиці після розмови, а вона — його.

Розмова триватиме стільки, скільки буде потрібно, але не більше, ніж годину. Це максимально можливий ефективний час для цього.