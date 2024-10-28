Українці масово користуються послугами поштових операторів з пересилання великих і маленьких вантажів. І тому виникають ситуації, коли посилку пошкоджено або втрачено. Як споживачеві в такому випадку отримати компенсацію, розповідають у Держпродспоживслужбі.

По-перше, важливо мати докази — це може бути квитанція про оплату послуги, договір, укладений з кур’єрськими службами, із зазначенням ваги, оціночної вартості та ін.

По-друге, перед вибором оператора поштового зв’язку варто уважно ознайомитися з умовами надання послуг, що розміщені для ознайомлення на офіційному вебпорталі цієї компанії, та розуміти, який механізм відшкодування збитків передбачено публічним договором.

По-третє, будь-яке відправлення повинно бути здійснено з описом вкладення та оголошеною цінністю — це дає можливість компенсувати збитки в разі втрати або пошкодження відправлення.

Отож споживачам радять бути уважними та завбачливими і чітко зазначати опис вкладення й обов’язково вказувати реальну оголошену вартість вантажу.

Крім того, звертають нашу увагу в Держпродспоживслужбі, відповідно до вимог ст.10 Закону України «Про захист прав споживачів» виконавець зобов’язаний протягом місяця відшкодувати збитки, що виникли у зв’язку з втратою, псуванням чи пошкодженням речі, прийнятої ним від споживача для виконання робіт (надання послуг).

У разі виникнення претензій у споживача стосовно якості послуг і відмови суб’єкта господарювання задовольнити висунуті ним вимоги відповідно до чинного законодавства про захист прав споживачів варто звернутися до територіального органу Держпродспоживслужби.