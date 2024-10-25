Соковитий тунець і варені яйця, солодкий перець, помідори, багато свіжої зелені й ароматна заправка на основі оливкової олії — яскраві смакові враження забезпечені!

Маленька головка салату ромен (чи пекінської капусти)

тунець у власному соку (банка 180 г)

4 варені яйця

8–10 помідорів черрі

1 середня червона солодка перчина

1 маленька червона цибулина

невеликий пучечок зеленої цибулі

зелені оливки (за бажанням)

Соус:

4–5 столових ложок оливкової олії

2 маленькі зубчики часнику (вичавити)

1 столова ложка лимонного соку

1 чайна ложка солодкої гірчиці

сіль і чорний мелений перець за смаком

Яйця нарізати на четвертинки, цибулину — чвертькільцями, помідори та оливки — половинками, а перець — кубиками, нашаткувати салат, посікти зелену цибулю. Тунець розім’яти виделкою на дрібніші шматочки.

Змішати всі інгредієнти для соусу. Викласти нарізане листя салату на великий таріль, полити половиною соусу. На салат розподілити нарізані овочі (помідори, цибулю, перець, оливки), шматочки тунця та яйця. Засмачити все соусом і притрусити подрібненою цибулею.