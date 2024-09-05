У складі цієї закуски лише чотири інгредієнти, але смак і аромат лечо дуже насичені. Заготовка чудово зберігається без оцту.

2 кг помідорів

1,5 кг солодкого перцю

1,5 столової ложки солі

150 г цукру

Томати нарізати довільно, перекрутити через м’ясорубку. Перелити томатну масу в каструлю, варити на слабкому вогні з моменту закипання 1 год., 30 хв. Перець почистити, нарізати середніми кубиками. Через півтори години, як томат провариться, додати перець. Перемішати. Щойно закипить, додати сіль і цукор. Перемішати, варити 20–25 хв. Оцет додавати не потрібно, адже помідори містять багато кислоти, тож заготовка добре зберігається всю зиму.

Гарячим розкласти лечо в стерилізовані банки, закрити під ключ. Перевернути, укутати, залишити до охолодження. З цієї кількості інгредієнтів виходить 4 літрові банки та ще трохи на пробу.