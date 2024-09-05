У складі цієї закуски лише чотири інгредієнти, але смак і аромат лечо дуже насичені. Заготовка чудово зберігається без оцту.
- 2 кг помідорів
- 1,5 кг солодкого перцю
- 1,5 столової ложки солі
- 150 г цукру
Томати нарізати довільно, перекрутити через м’ясорубку. Перелити томатну масу в каструлю, варити на слабкому вогні з моменту закипання 1 год., 30 хв. Перець почистити, нарізати середніми кубиками. Через півтори години, як томат провариться, додати перець. Перемішати. Щойно закипить, додати сіль і цукор. Перемішати, варити 20–25 хв. Оцет додавати не потрібно, адже помідори містять багато кислоти, тож заготовка добре зберігається всю зиму.
Гарячим розкласти лечо в стерилізовані банки, закрити під ключ. Перевернути, укутати, залишити до охолодження. З цієї кількості інгредієнтів виходить 4 літрові банки та ще трохи на пробу.
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