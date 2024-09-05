Дякую улюбленій газеті, що розповіли, як правильно поливати сливи, бо маю в садку кілька сортів. Але нещодавно помітила на плодах своїх сливок камедь. Що це таке? Раніше вона була лише на гілках.

Ірина НЕНАШЕВА. Київська обл.

На жаль, за однією лише ознакою визначити проблему непросто. Але можна припустити, що дерево уражене клястероспоріозом, або дірчастою плямистістю (нещодавно ми розповідали про цю недугу в абрикоса).

Ця грибкова хвороба уражує листя, квіти, пагони та плоди. На листі з’являються чисельні бурі плями з червоним облямуванням. Згодом утворюються дірочки, листя частково або повністю засихає та опадає. Грибниця також оселяється на корі гілок, на ній утворюються великі плями. Коли грибок роз’їдає кору та плями розтріскуються, спостерігається камедетеча. Плоди також вкриваються плямами, з ранок виділяється сік і застигає у вигляді камеді. У таких плодів менша цукристість і маса.

Якщо проблему вчасно не вирішити, з часом дерева слабішають і гинуть. Крім того, крізь ранки можуть потрапити віруси або грибки. На гілках проблемні місця зачищають гострим ножем. Очищені місця обробляють 1-відсотоквим мідним купоросом і замазують садовим варом. Восени, після опадання листя, дерево обробляють 3-відсотковим мідним купоросом, а заразом і опале листя. Згодом листя прибирають і знищують.

Відносно стійкими до клястероспоріозу є такі сорти: Ренклод ранній, Ганна Шпет, Угорка ажанська та інші.

Камедь на плодах може також виникати, якщо дерева заселила сливова плодожерка. Цей метелик виїдає м’якоть плоду, через що виникають смоляні виділення. На сливах помітні невеликі отвори. В такому разі застосовують інсектициди. Причиною виділення камеді також може бути надмір добрив, висока вологість ґрунту, вирощування дерев на кислих або глинистих ґрунтах тощо.

Дотримання правильної агротехніки в садах (поливи, підживлення, обробка пристовбурних кіл) робить дерева менш вразливими до хвороб і шкідників. Важливо не допускати механічних пошкоджень.

Тарас КОВІНЬКА.