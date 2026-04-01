Висіваємо холодостійкі рослини

Продовжуємо плекати розсаду. Тоді як перці, баклажани чи рання капуста вже проросли, насіння пізніх сортів і гарбузових лише починають висівати. Добре підрослу розсаду ближче до кінця місяця пікірують. Важливо, щоб на цей час на сіянцях було по 2 справжні листки. За 2–3 год. до пікірування розсаду обов’язково поливають. Це зробить землю м’якою і дозволить вийняти коріння з мінімальними пошкодженнями. Наприкінці квітня починають гартувати розсаду, яка незабаром переселятиметься на город. Спочатку виносять на свіже повітря на кілька годин, щоразу збільшуючи тривалість «сонячних ванн».

Активні роботи тривають і на городі. Тут уже висівають насіння першої городини. Для ранніх посівів (моркви, зелені) заздалегідь накрийте ділянки чорною плівкою або агроволокном, щоб земля швидше прогрілася.

У першій половині квітня, якщо грядка прогрілася до 5–8 градусів, можна сіяти у відкритий ґрунт моркву та пастернак. Вони довго сходять, тому їх висівають одними з перших. Також сіють редиску, салат, кріп, щавель і петрушку. Ці культури не бояться легких нічних приморозків. Якщо не встигли посадити під зиму, висадіть цибулю та часник. Не баріться й з горохом: він любить вологу землю і прохолоду. Посіви озимого часнику підживлюють азотними добривами (20–30 г аміачної селітри на кв.м) чи гноївкою.

На початку місяця перемістіть з погреба у світле тепле місце насіннєву картоплю для формування на бульбах міцних паростків. Цей процес називається яровизація. Також наприкінці місяця розпочинається чи не найважливіший городній «ритуал» — посадка картоплі. Заздалегідь підготуйте ділянку, якщо не робили цього восени. За 10–14 днів до посадки перекопайте ґрунт на штик лопати (близько 25–30 см). Якщо земля була підготовлена з осені, достатньо пройтися граблями або культиватором, щоб закрити вологу та вирівняти поверхню. Внесіть добрива: на кв.м землі — 200 г попелу, 20–30 г нітроамофоски, 4–6 кг перегною або компосту. Початок весни — сприятливий час, щоб встановити нові теплиці або підготувати до висадки городини старі. У квітні сюди можна виставити розсаду, а також висіяти насіння овочів — салату, редьки, цибулі тощо. Подбайте, щоб до цього часу теплиця була очищена та продезінфікована. Квітень підступний! Майте напоготові агроволокно, щоб додатково накрити на ніч ніжні сходи томатів чи перцю.

Сприятлива пора для щеплення

У саду важливо встигнути зробити основні справи до того, як повністю розкриються бруньки. Початок квітня — останній шанс для обрізування дерев. Якщо не зробили цього раніше, видаліть сухі, пошкоджені морозом і хворі гілки. Також прорідіть крону. Проведіть омолоджувальне обрізування смородини, аґрусу та малини. На винограднику важливо завершити обрізування лози до початку активного «плачу», інакше рани довго гоїтимуться, а рослини виснажуватимуться. Завершують «блакитне обприскування» саду бордоською сумішшю чи іншими мідьвмісними препаратами. Вперше обробляють у стадії «зеленого конуса». Це захистить сад від парші, моніліозу, плодової гнилі та інших хвороб. А для ефективної боротьби зі шкідниками встановіть на стовбури ловчі пояси. Це зупинить комах, які прокидаються в землі та лізуть на крону.

Квітень — сприятливий час для щеплення: за кору, поліпшеного копулірування, у розщіп тощо. Коли сокорух стає інтенсивним, живці приживаються найшвидше. Почніть із кісточкових (вишня, алича), а ближче до кінця місяця переходьте до яблунь і груш. У квітні триває також підживлення саду. У пристовбурних колах, якщо не зробили раніше, очистіть землю від торішнього листя, де можуть зимувати шкідники, перекопайте неглибоко та внесіть азотні добрива. Також триває посадка молодих саджанців і кущів.

На плантації садової суниці потрібно прибрати торішнє листя, розпушити ґрунт і обробити посадки від полуничного кліща і грибкових захворювань. Малина теж потребує уваги. Якщо не стригли її восени, то зараз потрібно терміново вирізати всі пагони, що відплодоносили, і видалити всю слабку молоду порость. Коли розпускається листя, на смородині й аґрусі вже починається міграція брунькового (смородинного) кліща. Щоб шкідники не розповзлися, обприскайте рослини будь-яким акарицидом, який ефективно знищує кліщів.

Висаджуємо багаторічники

Якщо ще не зробили цього в березні, остаточно зніміть захист із троянд, клематисів і рододендронів. Працювати краще в похмурий день, щоб рослини не отримали сонячний опік. Рододендронам потрібен кислий ґрунт. Переконайтеся, що кислотність становить 4,5–5,5. Якщо земля стала нейтральною, рослина не зможе засвоювати поживні речовини. Для підкислення можна пролити кущ розчином лимонної кислоти (ч.л. на 10 л води) або спеціальними підкислювачами на основі сірки.

Вигребіть торішнє листя, залишки сухих стебел багаторічників. На трояндах, щойно почнуть набухати бруньки, проведіть санітарне обрізування — видаліть підмерзлі, чорні або сухі кінчики до живої зеленої тканини. Поки рослини ще не пішли в активний ріст, можна ділити хости, астильби, флокси, лілійники, бадан, гейхери та іриси. Тюльпани, нарциси та гіацинти вже активно ростуть і навіть цвітуть. Обережно розпушіть землю навколо них і підгодуйте для яскравого цвітіння. Також підживіть інші квіткові рослини: зараз їм потрібен азот.

Дістаньте і поставте на пророщування жоржини та гладіолуси. У другій половині квітня, коли земля прогрілася, можна сіяти холодостійкі однорічники: календулу (нагідки), космею, матіолу, лаватеру, волошки, чорнобривці й айстри. Продовжують догляд за розсадою квітів. Також це сприятлива пора для висаджування багаторічних квітів, зокрема троянд — є всі шанси, що цього ж сезону вони зацвітуть. Стандартний розмір ями для більшості сортів — 50×50×50 см. На важких глинистих ґрунтах розмір ями збільшують до 60–70 см. У кожну яму додайте відро добре перепрілого гною або якісного компосту, 1–2 склянки попелу та 50–100 г суперфосфату.

Катерина ОКУНЬ.