Рання діагностика онкозахворювань є одним із пріоритетних напрямів Програми медичних гарантій. Ці послуги включені до 6 окремих пакетів: мамографія, гістероскопія, езофагогастродуоденоскопія, колоноскопія, цистоскопія та бронхоскопія, нагадують у НСЗУ. На інструментальні дослідження для ранньої діагностики новоутворень у межах Програми медичних гарантій на 2026 рік закладено 845 млн грн.

Пацієнтам за цими пакетами гарантується безоплатно:

— консультація лікаря;

— місцева або загальна анестезія (за потреби);

— обстеження;

— забір і направлення біоматеріалу на гістологічне дослідження (за потреби);

— аналіз та опис результатів;

— результати на плівці або цифровому носії.

Підставою надання послуги є направлення від сімейного або профільного лікаря та досягнення певного віку. Для мамографії та колоноскопії — від 45 років, для цистоскопії, гастроскопії, гістероскопії та бронхоскопії — від 50 років.

Якщо є медичні показання, але пацієнт молодший, отримати консультацію онколога та пройти дослідження можна в межах пакета «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах».

Важливо! Перший, хто подбає про ваше здоров’я, — сімейний лікар. Регулярні обстеження допомагають виявити хвороби на ранніх стадіях, коли лікування є найбільш ефективним. Лікар визначить, які саме обстеження та консультації вузьких фахівців потрібні, враховуючи ваш вік, історію хвороби та індивідуальні ризики. Діагностика хвороби ще до появи симптомів підвищує шанси на успішне лікування та збереження якості життя.

Знайти заклад, який має договір із НСЗУ на пакети з раннього виявлення онкозахворювань, можна:

— за допомогою дашборду «Укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» — https://cutt.ly/K9Egnx1 ;

— зателефонувавши до контакт-центру за номером 16-77.