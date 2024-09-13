Корисні цукерки без цукру на основі соняшникового насіння. За смаком схожі на шоколадну халву.

На 20 цукерок:

200 г соняшникового насіння

40 г какао-порошку

100 г меду

дрібка солі

30 г вершкового масла

присипка (подрібнене насіння, кунжут, цукрова пудра, какао)

Щоб цукерки були смачнішими, насіння необхідно обсмажити. Викласти його на суху сковорідку, тримати на вогні, помішуючи, доки з’явиться аромат і утвориться золотистий колір. Зняти з вогню, дати охолонути. Можна підсушити і в духовці. Замість насіння можна використовувати обсмажений арахіс.

Двічі прокрутити насіння через м’ясорубку з дрібними отворами (подрібнити блендером). Далі додати до нього какао, сіль (для балансу смаку) та мед. Сюди ж додати м’яке масло. Перемішати спочатку ложкою. Знову подрібнити масу через м’ясорубку до однорідності.

Набирати маленькі шматочки соняшникової маси, формувати кульки розміром трохи менше за волоський горіх. За бажанням у кожну цукерку можна покласти горішок, сухофрукт або шматочок шоколадки. Викласти на дошку. Поставити в холодильник на 3 год., щоб застигли.

Після цього цукерки можна обкачати в какао, шоколадній крихті, цукровій пудрі, горішках чи подрібненому насінні.