Давно минули часи, коли в наших квітниках можна було зустріти лише звичайні рожеві трав’янисті півонії (хоча їх ролі ніскільки не применшую). Сьогодні квітникарям особливо цікаво вирощувати різноманітні види (дерев’янисті, ІТО тощо), а ціна за один кущ цінного сорту може сягати тисячі гривень і вище. До «Порадниці», зокрема, надходять прохання розповісти детальніше про ІТО півонії, і вже незабаром ми це зробимо. А веду я до того, що запорукою довгого життя та пишного цвітіння півоній є правильна підготовка ділянки під посадку, яку вже от-от треба буде здійснювати.

Отже, ділянка має бути сонячна та відкрита, але захищена від панівних вітрів, подалі від дерев, великих чагарників і споруд, які її затінюватимуть. Відстань до споруд має бути щонайменше півтора метра. Ця красуня любить рости на певному підвищенні, мабуть, тому, щоб нею можна було здалеку милуватись. Ідеальні для неї добре дреновані суглинки, багаті на поживні речовини. Не підходять півоніям сирі, заболочені, піщані, глинисті, кислі чи торф’яні ґрунти. Важку землю розбавляють піском, піщану — глиною. Якщо на ділянці ґрунтові води підходять ближче 50 см від рівня ґрунту, кущі висаджують на високих грядках або роблять дренажні канави.

Посадкову яму викопують завглибшки і діаметром 60–70 см. Це дасть можливість кущам утворити потужну кореневу систему, що розростеться на значну глибину. У менш глибоких посадкових ямах розростання кореневої системи затримується. На дно укладають шар дренажу 5 см. Це може бути щебінь, бита цегла, крупнозернистий пісок, гравій. У центрі ями робимо невеличкий земляний горбок, на який ставимо рослину, розпрямляємо корені та присипаємо ґрунтом, ущільнюючи.

До записничка: «У посадкову яму закладають 2–3 кг перегною або компосту, 150–200 г суперфосфату та 300 г золи».

Рослину важливо не заглиблювати при посадці, бо через це може не цвісти. Ростові бруньки мають бути заглиблені у ґрунт на 3–4 см. Одразу після посадки півонії дають 10 л води та мульчують землю навколо саджанця. Підживлювати під зиму не потрібно. Молоді діленки перші два роки можуть не зацвісти, але це цілком нормально, бо рослини нарощують сили.

Аліна ЗАЯНЧКОВСЬКА, дизайнерка.