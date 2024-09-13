Можливо, для когось дещо незвично побачити в заварювальному чайнику чорнобривці. А тим часом ці барвисті квіти не лише нададуть чаюванню особливої атмосфери, а й збагатять гарячий ароматний напій вітамінами та наділять приємним кольором. Найбільша кількість корисних речовин міститься у дрібноквіткових чорнобривцях із оранжево-червоними суцвіттями.

Чай із чорнобривцями зміцнює імунітет, допомагає одужати при застудах і вірусних хворобах, помічний при проблемах з підшлунковою залозою, нормалізує травлення, налагоджує роботу кишківника, зміцнює нервову систему. А ще чинить протизапальну, антибактеріальну, сечо- та жовчогінну дію. Але особливо корисні квіти чорнобривців для наших очей, оскільки багаті на такі каротиноїди, як лютеїн та зеаксантин. Саме від їх кількості в оці залежить стан нашої сітківки та гострота зору, однак вони не виробляються нашим організмом. Є навіть відомості, що ці каротиноїди впливають на наш зір ефективніше, ніж вітамін А, бета-каротин і лікопен. Зокрема, добова норма каротиноїдів міститься всього у ч.л. сухих пелюсток чорнобривців. Лютеїн і зеаксантин часто продають у вигляді харчових добавок. Однак вони, по-перше, недешеві, а по-друге, хто знає, скільки там діючої речовини. Тоді як чорнобривці — безкоштовні й дуже корисні.

Квіти чорнобривців також містять велику кількість ефірної олії, вітаміни С, А, Е, Р, фолієву кислоту, калій, фосфор, мідь, залізо, цинк, органічні кислоти тощо.

ЧАЙ: 4 свіжі або сухі суцвіття залити 250 мл окропу (якщо смак здасться занадто різким — покладіть менше квіток). Настояти 15 хв. і пити невеликими ковтками. За смаком додати м’яту чи інші ароматичні трави, мед, лимон. Дуже помічний такий чай при застудах, чинить потогінну дію, виводить токсини з організму, підвищує імунітет тощо.

Збирають квіти, коли вони повністю розкрились. Сушать цілими або ж окремо відділяють пелюстки. Важливо: висушування цілих квіток вимагає більшого часу, тож перед закладанням на зберігання слід переконатись, що сировина повністю готова. Сухі чорнобривці зберігають у скляних або бляшаних банках, паперових пакетах, полотняних торбинках, картонних коробках не довше 24 місяців. На свіжих пелюстках настоюють олію, а потім використовують для приготування салатів. А ще цілі квіти додають до супів, присмачують страви з риби, соуси, маринади.

Можлива індивідуальна непереносимість чорнобривців, тож перед використанням слід проконсультуватися з лікарем.

До речі, можна вирощувати їх і в кімнатних умовах.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.