З малої кількості продуктів виходять дуже смачні плескачі, які готують із картопляного тіста. Воно схоже на тісто для зраз: картопляне пюре, борошно і сіль. Проте формують по-іншому: розкачують тоненькі млинці, які смажать на сухій сковороді. З даної кількості продуктів вийде 8 плескачів. Спробуйте, не пошкодуєте!

500 г картопляного пюре (приблизно 600 г картоплі)

100 г борошна (і 50 г для присипки)

30 г вершкового масла

маленький пучечок зелені (кріп або петрушка)

неповна чайна ложка солі

чверть чайної ложки чорного меленого перцю

Для змащування:

шматочок вершкового масла

подрібнений часник (за бажання)

Картоплю краще взяти крохмалистого сорту. Картоплю почистити, довільно нарізати, залити водою, посолити, відварити до готовності. Повністю злити рідину — що сухішим пюре у вас вийде, то краще. Потовкти товкачем з додаванням вершкового масла. Повністю охолодити. Додати до пюре дрібно нарізану зелень. Всипати борошно, поперчити, перемішати, зібрати тісто в кулю. Воно може бути трохи липким. Розділити на 8 частин. Кожну обкачати у борошні. Качалку притрусити борошном. Розкачати кожну частину на тонкий круг завтовшки близько 3 мм. Викласти плескачик на суху сковороду. Смажити на середньому вогні приблизно 2 хв. Перевернути, смажити 2 хв. Перекласти на тарілку, щедро змастити з обох боків вершковим маслом. За бажання додати трохи подрібненого часнику. Так само посмажити інші плескачики. Згорнути у трубочки і подавати просто з жару. Найсмачніші гарячі коржі!

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.