На вигляд грудинка схожа на копчену, хоча насправді це варене м’ясо з прошарком сала. Звичайно, смаку і запаху копченостей у готового м’яса немає — лушпиння дає лише колір. У будь-якому випадку буженина вийде дуже ароматною і набагато м’якішою, ніж запечена.

600 г свинячої грудинки (без кісточки)

Маринад:

1 л води

велика жменя цибулевого лушпиння

100 г солі

2 невеликі лаврові листки

5 горошин духмяного перцю

3 зубчики часнику

Ретельно помити лушпиння цибулі, скласти його в каструлю, залити 1 л води. Щойно вода з лушпинням закипить, покласти лавровий листок і перець, додати сіль. Має вийти міцний сольовий розчин, в якому буде варитися, а потім і просолюватиметься грудинка. Занурити у каструлю грудинку. Важливо, щоб шматок був повністю покритий розсолом. На плиті довести вміст каструлі до кипіння, зробити слабкий вогонь і варити все під кришкою. Через 20 хв. від початку кипіння додати до м’яса очищений і нарізаний пластинками часник. Після цього варити ще 10 хв. Зняти з вогню, накрити м’ясо цибулевим лушпинням, щоб профарбувалося рівномірно. Коли повністю охолоне, поставити в холодильник годин на 10–12. Дістати м’ясо з розсолу, паперовими серветками промокнути зайву вологу — грудинка готова!

Порада: пам’ятайте, що цибулиння сильно забарвить вашу каструлю зсередини, тому бажано взяти темний посуд.

Діана ШЕПЕЛЬ.