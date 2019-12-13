Напередодні Дня ліквідатора аварії на ЧАЕС «Порадниця» нагадує читачам, які належать до цієї категорії громадян, про основні медичні та податкові пільги для них, а також про пільги щодо оплати комунальних послуг.

Порядок надання пільг чорнобильцям регулює Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Наводимо перелік медичних, податкових і пільг щодо оплати житлово-комунальних послуг, які надають 1-й, 2-й, 3-й категоріям чорнобильців.

МЕДИЧНІ ПІЛЬГИ

Для всіх категорій

* Безплатне придбання ліків за рецептами лікарів; безплатне позачергове зубопротезування, за винятком зубопротезування з дорогоцінних металів та прирівняних за вартістю до них (ці пільги поширюються на неповнолітніх дітей померлих громадян, віднесених до категорій 1, 2, 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою).

* Користування при виході на пенсію та зміні місця роботи поліклініками, до яких вони були прикріплені під час роботи (це право надають також дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, або опікуну (на час опікунства) дітей померлого.

* Щорічне медичне обслуговування, диспансеризація з залученням необхідних спеціалістів, лікування в спеціалізованих стаціонарах.

Для категорії 1

* Позачергове щорічне безплатне забезпечення санаторно-курортними путівками шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок за надання послуг із санаторно-курортного лікування чи одержання за їх бажанням грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні (розмір щорічної грошової допомоги, щорічний розмір середньої вартості путівки в Україні визначає закон про Держбюджет на відповідний рік).

* Одержання листка непрацездатності на весь період лікування в санаторіях і спеціалізованих лікувальних закладах з урахуванням часу проїзду туди й назад з виплатою допомоги по державному соцстрахуванню незалежно від того, ким і за чий рахунок видано путівку.

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПІЛЬГИ

Для категорій 1, 2

* 50% знижки плати за користування житлом (квартплати, плати за утримання будинків), комунальні послуги (газ, електро- і теплова енергія, водопостачання, водовідведення та інші) у межах середніх норм споживання, передбачених законом, телефоном (абонплата, оплата послуг електрозв’язку за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів). Зазначені пільги надають також членам сімей чорнобильців, які живуть у будинках (квартирах) усіх форм власності в межах норм, передбачених законом.

* Особам, які живуть у будинках без центрального опалення, відшкодовують 50% вартості палива, придбаного в межах норм, встановлених для продажу населенню. У разі проживання у гуртожитку плата за проживання — 50% встановленої.

* Передача безплатно в приватну власність займаних ними та їх сім’ями квартир (будинків) державного та громадського житлового фонду незалежно від того, чи є зазначена особа наймачем або членом сім’ї наймача. Пільга може бути використана один раз (надається також дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, або опікуну (на час опікунства) дітей померлого).

Для категорії 1

* Позачергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов (включаючи сім’ї загиблих або померлих громадян). Осіб, зазначених у цьому пункті, забезпечують жилою площею протягом року з дня подання заяви, для чого місцеві ради щороку виділяють 15% усього збудованого житла (в тому числі підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності). Цим правом можна скористатися лише раз.

Для категорії 3

* Відшкодування 50% вартості палива, придбаного в межах норм, встановлених для продажу населенню, особам, які живуть на територіях радіоактивного забруднення до відселення в будинках без центрального опалення.

СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ, СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ПОДАТКОВІ ПІЛЬГИ

Для категорій 1, 2, 3

* Звільнення від плати за землю.

Для всіх категорій

* Позачергове влаштування в заклади соцзахисту, а також на обслуговування службами соцзахисту вдома, якщо хворий не має близьких родичів, які живуть з ним. У разі неможливості організації обслуговування заклади соцзахисту відшкодовують витрати, пов’язані з доглядом за хворим. Це право поширюється також на неповнолітніх дітей, дружину (чоловіка) або опікуна (на час опікунства) дітей померлих громадян, віднесених до категорій 1, 2, 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою.

Для категорії 1

* Забезпечення продуктами харчування за медичними нормами з обов’язковим прикріпленням до відповідних магазинів за місцем проживання. Компенсується 50% вартості продуктів харчування за медичними нормами, встановлюваними МОЗУ.

Для категорії 2

* Забезпечення продуктами харчування за фізіологічними нормами з обов’язковим прикріпленням до відповідних магазинів за місцем проживання. Компенсується 25% вартості продуктів харчування за фізіологічними нормами, встановлюваними МОЗУ.

Підготувала Яна РОМАСЕНКО, юрисконсульт.