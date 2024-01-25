На фінансову допомогу в розмірі 10800 грн від ООН можуть розраховувати внутрішньо переміщені особи, які не отримували її раніше від міжнародних організацій, мають дохід, менший за 5400 грн на члена родини, зокрема ті, хто належить до вразливих категорій населення, повідомляє Благодійний фонд «Право на захист».

Подати заявку на грошову допомогу можуть родини, які:

мають лише одного з батьків із одним або кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);

очолюють одна самотня чи кілька самотніх людей похилого віку (від 55 років) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;

мають членів сім’ї з інвалідністю чи хронічними захворюваннями;

опікуються дітьми без супроводу або дітьми, розлученими з батьками.

Потрібно надати:

документ, що посвідчує особу;

податковий номер (необхідний для виплати допомоги);

будь-які документи, що підтверджують належність до категорії вразливості (довідки, витяги тощо);

свідоцтва про народження дітей (за наявності);

номер банківської картки для виплати допомоги;

особистий номер телефону.

Подати заявку на таку допомогу можна в пунктах збору даних БФ «Право на захист», адреси яких можна знайти на інтерактивній мапі за посиланням: https://r2p.org.ua/page/rozshyreno-kryteriyi-lyudej-shho-mozhut-otrymaty-dopomogu-vid-uvkb-oon

Дізнатися подробиці та поставити запитання можна на гарячій лінії УВКБ ООН за номером: 0 800 307 711 (з понеділка до п’ятниці з 9 до 18 год.). Або ж звернутися з листом на електронну пошту: unhcrukraine@donbassos.org