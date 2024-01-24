По суті, це рисова запіканка, але дуже ніжна, ароматна, кремова та вершкова. Такий пудинг чудово підійде для сніданку, якщо зробити його заздалегідь.

80 г круглого рису

250 мл молока

50 г вершкового масла

30 г цукру

дрібка ваніліну

чверть чайної ложки солі

40 г родзинок

У сотейник викласти масло та рис, трохи просмажити крупу, щоб просочилася вершковим ароматом. Влити тепле молоко, посолити, варити до повної готовності рису. Зняти з плити, дати трохи охолонути.

Жовтки відділити від білків. До жовтків додати частину цукру та ваніль, збити до побіління. Додати до рису жовтки та родзинки, перемішати. Білки збити з цукром на пишну стійку піну, додати до охолодженого рису, обережно перемішати. Одну велику форму чи кілька маленьких щедро змастити вершковим маслом, викласти рисову масу.

Запікати пудинг у духовці, розігрітій до 180 градусів, до рум’яної скоринки (маленькі форми — 25–30 хв., велику — 40–50 хв.). Коли дістанете пудинг із духовки, він трохи опаде, але це нормально.