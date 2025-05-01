Соковита котлета з яловичого фаршу, м’яка булочка, маринована цибуля та огірок. А також помідор із салатом, куди ж без них.

4 булочки для гамбургерів

700 г яловичого фаршу

сіль

чорний мелений перець

1 крупний помідор

80 г маринованої цибулі

160 г маринованих огірків

4 пластини плавленого сиру

120 г листя салату

3 столові ложки майонезу

3 столові ложки кетчупу

олія

Для фаршу краще взяти яловичину з жировими прошарками. Пропустити через м’ясорубку з великими отворами. Фарш посолити, поперчити та перемішати, щоб розподілити спеції, трохи відбити. Розділити на 4 порції та сформувати котлети. Найпростіше робити це через гарнірне кільце — викласти порцію фаршу в кільце й утрамбувати. Зверніть увагу: сира котлета діаметром має бути більше булочки, бо при смаженні вона стане меншою.

Посмажити котлети в розігрітій олії на вогні трохи вище за середній (по 5–6 хв. з кожного боку). Після того, як перевернули, на готовий бік котлети викласти скибочку сиру, щоб встиг трохи розплавитися, поки смажиться друга сторона.

Змішати майонез і кетчуп. Помідори та огірки нарізати тонкими кружальцями. Булочки розрізати на 2 частини й обсмажити з боку зрізу на змащеній олією сковороді. Перекласти на тарілки.

Збираємо гамбургери. Половинки булочки змастити соусом. На нижню частину викласти салат, на нього котлету з сиром. Зверху — огірки, цибулю та помідор. Накрити верхньою частиною булочки та одразу подавати гамбургери гарячими.