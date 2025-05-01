Помідори вимагають ретельного догляду протягом усього періоду вирощування: достатнього зволоження, підживлення, боротьби зі шкідниками та хворобами тощо. Ідеальна температура для вирощування 22–29 градусів, вологість повітря 65–85 відсотків. За нижчих температур плоди повільно достигають, а у спеку їх доводиться затінювати. Надмірна вологість не дає розвиватись і розповсюджуватись пилку, а за низької він засихає. Все це спричиняє формування дрібних, деформованих плодів.

Помідори люблять сонячні, теплі місця з родючим, добре дренованим ґрунтом. Найкращі попередники — цибуля, часник, кріп, гарбузи, огірки, буряки, морква, капуста, зернобобові, озимі. Грядку бажано підготувати ще з осені: перекопати та внести органічні добрива (компост, перегній). Навесні ґрунт розпушують і видаляють бур’яни.

Розсаду ранніх помідорів висаджують 60–70-денною. Розміщують за схемою 50х30–40 см. У лунки до посадки наливають по 0,5–1 л води. Кущики засипають землею до першого справжнього листка. Якщо ж розсада трохи переросла, її висаджують дещо похило, присипаючи землею вище першого листка. При цьому не можна прикопувати зелені листки, оскільки вони швидко пошкоджуються грибками.

Для пришвидшення достигання врожаю видаляють бокові пагони (пасинки). При цьому залишають невеличкі пеньки, щоб на цьому місці не утворився новий пасинок. При формуванні куща в одне стебло видаляють усі пасинки, а при формуванні у 2 стебла при першому пасинкуванні залишають один пасинок над першою китицею. Повторюють пасинкування через кожні 7–10 днів. Якщо своєчасно цього не робити, на рослинах утворюється багато пасинків з квітконосними китицями, що сповільнює достигання плодів. Також для одержання раннього врожаю на кущах залишають не більше 5–6 плодоносних китиць. Коли утвориться 2–4 китиці, у пагонів прищипують верхівки, залишивши над останньою китицею 2 листки.

Середньостиглі кущі висаджують через 5–7 днів після ранньостиглих, а пізньостиглі — через такий же проміжок часу після середньостиглих. Схема посадки 60х60, 70х50–70 см. Техніка садіння така сама, як і ранніх помідорів.

Висаджувати розсаду краще у другій половині дня. Після висадки рясно поливають і мульчують шаром сухого ґрунту, скошеної трави тощо. Це зменшує випаровування вологи. За сезон рослини двічі підгортають вологим ґрунтом. Це сприяє утворенню додаткових коренів, підвищує стійкість до вилягання. Вперше підгортають через 15–20 днів після висаджування, вдруге — через 20–25 днів після попереднього підгортання.

Помідори регулярно поливають, особливо в період цвітіння та плодоношення. Поливи здійснюють рідко, але великою кількістю води. На піщаних ґрунтах поливи мають бути частіші. При цьому важливо, аби волога не потрапляла на листя, бо це ідеальне середовище для розмноження бактерій і грибків. Через 12–15 днів після висаджування кущики підживлюють розчином гноївки (1:10), курячого посліду (1:20) або мінеральних добрив (10 г аміачної селітри, по 15 г суперфосфату і сірчанокислого калію на 10 л води). Після кожного підживлення грядки рясно поливають.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.