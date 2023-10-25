Такий полив допомагає рослинам підготуватися до зими, захищає від вимерзання та всихання.

Особливо необхідний він у холодні зими, і якщо восени було мало дощів. Якщо ж опадів було достатньо, можна обійтися без нього. Особливо ж там, де ґрунтові води залягають близько до поверхні.

Проводити вологозарядний полив можна, коли почнеться листопад, за температури приблизно плюс 2 градуси. Для вишні та черешні 3—5-річного віку норма води — 40—60 л, для дорослих дерев — 70—100 л.

Аґрус і порічки — 10—30 л на кв.м, смородина — 30—80 л на кв.м. Дорослі кущі малини та ожини — 25—40 л на кв.м.