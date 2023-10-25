Неймовірно смачні та красиві в розрізі!
Млинці:
- 400 мл молока
- 2 невеликих яйця
- 150 г борошна
- 20 г какао
- 2 столові ложки олії
- 1 столова ложка цукру
- вершкове масло
- дрібка солі
Начинка:
- 600 г кисломолочного сиру
- 2 столові ложки сметани
- 4 столові ложки цукру
- 80 г кокосової стружки
- малиновий джем
У миску вбити яйця, всипати цукор і сіль, розмішати. Влити половину молока, розмішати. Окремо змішати борошно з какао, всипати до інших інгредієнтів, розмішати. Влити молоко, що залишилось. Додати олію, ретельно перемішати. Посмажити всі млинці, змащуючи кожен маслом.
У блендері з’єднати сир, сметану та цукор, збити на ніжну масу. Всипати кокосову стружку, перемішати. Начиняємо млинці. Кладемо млинець і змащуємо сирно-кокосовою масою. З одного краю, смужкою, викладаємо малиновий джем. Згортаємо трубочкою. Так начиняємо всі млинці.
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