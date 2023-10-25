Неймовірно смачні та красиві в розрізі!

Млинці:

400 мл молока

2 невеликих яйця

150 г борошна

20 г какао

2 столові ложки олії

1 столова ложка цукру

вершкове масло

дрібка солі

Начинка:

600 г кисломолочного сиру

2 столові ложки сметани

4 столові ложки цукру

80 г кокосової стружки

малиновий джем

У миску вбити яйця, всипати цукор і сіль, розмішати. Влити половину молока, розмішати. Окремо змішати борошно з какао, всипати до інших інгредієнтів, розмішати. Влити молоко, що залишилось. Додати олію, ретельно перемішати. Посмажити всі млинці, змащуючи кожен маслом.

У блендері з’єднати сир, сметану та цукор, збити на ніжну масу. Всипати кокосову стружку, перемішати. Начиняємо млинці. Кладемо млинець і змащуємо сирно-кокосовою масою. З одного краю, смужкою, викладаємо малиновий джем. Згортаємо трубочкою. Так начиняємо всі млинці.