Традицію переведення в Україні стрілок годинників двічі на рік — восени та навесні, було введено, аби збалансувати біологічний і календарний час, а також заради економії електроенергії.

На зимовий час — останньої неділі жовтня. У 2023 році це буде 29 жовтня о 4 год. ранку. Тоді стрілки годинника потрібно перевести на одну годину назад відносно стандартного часу з поверненням навесні. Звісно, більшість електронних пристроїв перейдуть на зимовий час самостійно, а от механічні або не під’єднані до інтернету пристрої необхідно переводити вручну.