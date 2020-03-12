На початку весни для дерев не такі страшні морози, як різкі перепади температур та яскраве сонце. У цей час нічні температури ще низькі, а ось удень вже припікає сонечко, яке сильно нагріває дерева з південного боку.

Наслідком цього стають морозобоїни та сонячні опіки. На корі утворюються поздовжні глибокі борони, вона починає відставати від деревини, тканини відмирають. Такі пошкодження можна порівняти з відкритими ранами, у які потрапляють спори грибів, віруси та бактерії. У результаті дерево може захворіти на моніліоз, паршу, борошнисту росу, клястероспоріоз та інші недуги.

Виявлену на дереві тріщину до потепління можна обмотати мішковиною чи широкою стрічкою, щоб не допустити відшарування кори та підсихання тканин. Якщо камбіальний шар стовбура (той, що під корою) не висох, кору можна прибити до нього кількома маленькими цвяшками та обгорнути рану поліетиленом. Незабаром вона приживеться. Свіжі рани в безморозні дні можна замазати садовим варом. Невеличкі тріщини просто обробляють 1-відсотковим мідним купоросом (100 г на 10 л води) та обв’язують мішковиною. Якщо ж тріщини великі, а камбій підсох, доведеться цей шар зрізати та полікувати рану. Ушкоджені тканини зачищають гострим ножем до здорової тканини. Кору вздовж тріщини зрізують. Рану дезінфікують 1-відсотковим розчином мідного купоросу. Коли вона підсохне, замазують сумішшю коров’яку, глини та деревної золи 1:1:0,1 з додаванням води. Обмотують стовбур поліетиленом або синтетичним матеріалом.

Найкращою профілактикою появи морозобоїн та сонячних опіків є пізньоосіння побілка штамбів, яку повторюють і у березні, в суху та сонячну погоду. Можна приготувати таку суміш: на 10 л води 3 кг гашеного вапна, 2 кг глини, 1 кг коров’яку та 0,5 л клейстеру з пшеничного борошна (або 250 г казеїнового). Або використати водоемульсійну білу фарбу. Скелетні гілки обробляють тільки з південного боку. Молоді дерева до 3 років білити не рекомендується. З південного боку, буває, прихиляють до стовбура дерев’яні дошки чи фанерні щити, щоб вони кидали на нього тінь і захищали від сонця.

Протягом сезону видаляйте порость у прикореневій зоні — вона сильно ослаблює дерева.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.