На початку весни у нас є чудова можливість насолодитися свіжою зеленню черемші, поповнивши нестачу вітамінів. Найпопулярніша закуска — це подрібнена зелень черемші з вареними яйцями, заправлена майонезом. Спробуйте до цього додати огірок (свіжий або солоний), варену картоплю і горошок. Ці продукти приглушать і пом’якшать «часниковий» запах і зроблять салат більш поживним — вийде як самостійна страва.

Великий пучечок черемші

4 круто зварені яйця

150–200 г зеленого консервованого горошку

3 середні зварені в мундирі картоплини

1 середній свіжий або солоний огірок

кілька гілочок кропу і петрушки

3–4 столові ложки майонезу (або жирної сметани)

0,5 чайної ложки солі (або за смаком)

чверть чайної ложки чорного меленого перцю

Картоплю і яйця нарізати середніми кубиками. Порада: щоб яйця і картопля не прилипали до ножа, трохи змастіть його олією. Черемшу і зелень дрібно посікти. Огірок нарізати четвертинками кружалець. З’єднати все в одній мисці, викласти горошок. Посолити, поперчити. Засмачити майонезом або сметаною. Для пісного варіанту салату яйця можна не додавати, а майонез замінити олією — вийде теж смачно.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.