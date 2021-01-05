Маємо в селі бабину хату, якою влітку користуємось дуже часто і продавати не збираємось. Поки баба була жива, хату регулярно опалювали. Нині взимку ми туди не їздимо, але люди кажуть, що лишати на зиму хату неопаленою не можна. А батько свариться: мовляв, навіщо витрачати гроші й марно опалювати порожню хату? Хто з нас правий?

Ігор ОСИПЕНКО. Житомирська область.

ОПТИМАЛЬНА ТЕМПЕРАТУРА

Від того, що хату взимку не опалюватимуть, вона справді не зруйнується. Однак фахівці радять підтримувати плюсову температуру в приміщенні бодай на мінімальному рівні, і ось чому. Відсутність опалення — випробування для всіх конструкцій, яке згодом може призвести до негативних наслідків. При коливаннях температури, неминучих у неопалюваних приміщеннях, на стінах з’являється пліснява та грибок. У холодному повітрі знижується вміст вологи. А та, що була в приміщенні, поки воно було теплим, осяде на стінах. Аби запобігти промерзанню стін, слід підтримувати температуру вище 5 градусів. Якщо в будинку живуть люди, температура має бути вища за 16 градусів. Велике значення має матеріал, з якого зведено будинок. Споруда з газобетону і дерев’яна особливо потребують опалювання. Цегляний будинок важливо правильно законсервувати, аби крізь щілини всередину не потрапляло холодне повітря. Особлива увага — віконним відкосам, з яких найбільше дме. Багато залежить від того, чи добре утеплений будинок. Якщо ні — звісно, підтримувати необхідну температуру буде важко, а отже, це позначиться на сумах за опалення.

ПОДБАЙТЕ ПРО ТРУБИ

Якщо будинок облаштований системою водопостачання, за відсутності опалення виникає ризик замерзання води в трубах. На зиму важливо відключати воду, стежити, щоб вона була злита з усіх труб. Можна залити в сантехніку незамерзаючу рідину, але це не дасть 100-відсоткового результату. Щоб уникнути проблем із трубами, варто подбати про їх утеплення.

МЕБЛІ ТЕЖ РУЙНУЮТЬСЯ

Дерев’яні меблі легко всотують вологу. Коли вона випаровується, деталі розсихаються. Те саме стосується віконних рам, дверей, дерев’яної вагонки та паркету. Щоб деревина не розсихалася, її можна захистити, вкривши лаком чи фарбою, але це слід робити влітку. Паперові шпалери також всотують вологу і з часом відстають від стін. М’які меблі в неопалюваному приміщенні бажано захистити поліетиленовими чохлами. Металеву фурнітуру (замки, ручки, петлі) обробляють змазкою, щоб захистити від корозії. Це може бути WD-40. А пластик і скло витримують коливання температури. Високу стійкість до негативного впливу вологи мають також штукатурка і гіпсокартон. Якщо ви завітали у холодний будинок, прогрівати його потрібно, відсунувши від стін усі меблі. Якщо після тривалої перерви опалюватимете будинок у мороз, електротехніка буде сирою. Тож перш ніж нею користуватися, зачекайте, доки просохне. Якщо приїхали на вихідні в холодний будинок і протопили його до 18—25 градусів, то напередодні від’їзду краще відчинити вікна та двері й провітрити приміщення, аби внаслідок поступового охолодження на стінах, шпалерах не накопичувалася волога. У результаті провітрювання тепле повітря і волога вийдуть назовні. У холодному будинку не поспішайте ставити на плиту чайник чи каструлі, бо скрізь швидко осяде пара.

ЯК ПІДТРИМУВАТИ ТЕМПЕРАТУРУ?

Найкраще для будинку підтримувати однакові умови експлуатації протягом усього року зі стабільною температурою. Періодичне опалювання взимку, а тим більше сильне, небажане, бо спричинить коливання температури. Якщо опалення газове, його краще встановити на мінімум. Якщо пічне — придбайте електричні конвектори або керамічні панелі (від 1 тис. грн). Є моделі, оснащені термостатом, що підтримують задану температуру в приміщенні. Потоваришуйте з сусідами й залиште їм ключі від будинку, щоб час від часу перевіряли, чи все гаразд.

Василь ГЕРАСИМОВ, інженер.