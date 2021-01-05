Фенхель — рослина менш популярна, ніж її близький родич кріп. Однак дуже корисна, а уваги їй приділяють мало. У кулінарії насіння використовують для випічки борошняних виробів, посипають готовий хліб та булочки.

ЧИМ КОРИСНИЙ ФЕНХЕЛЬ

Насіння містить вітаміни А, В1, В2, В6, С, мінеральні речовини: мідь, залізо, магній, кальцій, калій, цинк, селен та інші. Чинить протизапальну, заспокійливу, спазмолітичну, ранозагоювальну дію. Фенхель виводить зайву рідину з організму, має жовчогінну, антимікробну, жарознижувальну дію, сприяє виведенню з організму токсинів. Знижує жар та біль у горлі, зменшує напади кашлю, усуває нежить.

Дуже корисний для очей: знімає запалення та напруження. Відваром закапують очі при кон’юнктивіті. Регулярно вживаючи фенхель, захистите свої очі від вікових хвороб, бо він містить натуральні антиоксиданти. Настої та відвари освіжають ротову порожнину.

Фенхель застосовують при метеоризмі (здутті живота) та колітах, також він допомагає боротися з закрепами.

Жінкам корисно пити настій, бо він стимулює вироблення естрогенів, полегшує стани під час передменструального та клімактеричного синдромів. Завдяки високому вмісту заліза фенхель корисний при анемії. Калій нормалізує кров’яний тиск та захищає серце.

Увага! Можлива індивідуальна непереносимість фенхелю, обережно його слід приймати й вагітним.

ГОТУЄМО ЛІКИ

При застуді столову ложку насіння залити склянкою окропу, накрити кришкою, настоювати до охолодження. Приймати по третині склянки тричі на день.

При сечокам’яній хворобі 2 чайні ложки мелених плодів залити склянкою окропу, настояти 1 год. та процідити. Пити по 3 столові ложки 4 рази на день.

Відвар фенхелю використовують зовнішньо: промивають гнійні рани та порізи, роблять полоскання при застуді, закапують в очі, готують компреси при дерматитах. Столову ложку насіння заливають 0,5 л холодної води, доводять до кипіння і 20—30 хв. варять на маленькому вогні. Охолоджують до кімнатної температури, проціджують. Відвар зберігає корисні властивості до 2 діб.

Кропова вода — ефективний засіб для немовлят проти газів та кольок у шлунку. Її готують і з насіння фенхелю, який іще називають аптечним кропом. Чайну ложку сировини залийте склянкою окропу, настоюйте 40 хв., процідіть, охолодіть і давайте малюку. Дозу підкаже педіатр.

Настій корисний і мамам, бо посилює молокогінний ефект. Зберігати його можна не більш ніж добу.

У КУЛІНАРІЇ

Перш ніж додати насіння у страви, його трохи підсмажують на сухій сковорідці. Теплова обробка посилює аромат. Фенхелем ароматизують рибні страви, додають при солінні огірків та помідорів, квашенні капусти.

Підготувала Лідія ГЕРАЩЕНКО.