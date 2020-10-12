Бруд в передпокої — справжня проблема осені, варто пройти невеликому дощику, і вулиці міст (не кажучи вже про села) перетворюються на суцільні калюжі. Але навіщо чекати, доки бруд з вулиці перекочує в вашу оселю на взутті? Уникнути цього можна ще на порозі. Килимок, розташований перед вхідними дверима, стане для бруду серйозною перешкодою.

Брудозахисна решітка першою приймає на себе все «добро», яке принесли на взутті: бруд, пісок, частинки опалого листя і камінчики, що застрягли в підошві. Має дуже акуратний вигляд, неслизька. Складається з міцного піддону, куди стікає бруд, і металевих смуг-решітки. Можуть бути оснащені додатково ворсовими щітками або гумовими «йоржиками». Щоб її вичистити, решітку знімають, з піддона вигрібають бруд, що зібрався. Саму решітку легко почистити щіткою. Від бруду вона — найефективніша. Але її установка потребує майстра, оскільки монтується піддон в поглиблення на підлозі, тому підходить тільки для приватних будинків. Незважаючи на ефективність, до мінусів також можна віднести високу вартість — від 1000 грн при розмірах 65х45 см.

Гумовий килимок, мабуть, найпопулярніший. Діє за принципом щітки — верхній ребристий шар проникає в рельєф підошви і зчищує бруд. Що довша гумова «щетина», то краще чистить підошву. Нижній шар гуми не дає килимку ковзати і збирає в себе бруд, утримуючи вологу (а значить, підлога залишається сухою). Велика перевага — гума легко миється. До мінусів можна віднести зовнішній вигляд. Розрізняються гумові килимки хіба що візерунком. Забарвлення, як правило, чорне, інші кольори зустрічаються набагато рідше. Ціна — від 50 грн (розмір 40х60 см).

Прорезинений. Для виворітного боку використовується довговічний каучук, а верх — ворсистий. Переваги цих виробів — міцність, зносостійкість, здатність утримувати воду і забруднення. Не ковзають навіть по плитковому покриттю підлоги. Крім того, таким килимкам не страшні температурні перепади, та й мають доволі симпатичний вигляд. Тож їх можна класти і перед, і за вхідними дверима. Коштують дорожче гумових — від 70—80 грн при розмірах 40х60.

Порада: обираючи придверний килимок, звертайте увагу не тільки на матеріал, а й забарвлення. Однотонні, світлі або темні, доволі мазкі — на них відразу помітний бруд. А на смугастих, візерунчастих — навпаки, забруднення майже не помітні.

Наша читачка з Вінницької області Валентина Сивак згадує: «Колись, давним-давно в нашому селі біля входу в школу ставили корито з водою. Кожен, хто прийшов, спочатку полоскав свої чоботи в цьому кориті, і тільки потім крокував по мокрих ганчірках. Інакше не можна було, адже в ті часи змінного взуття у дітей не було, як і асфальтових доріг. Це дуже непогано і для сучасної сільськох місцевості в брудну пору року». Звичайно, корито в будинку не поставиш, але в магазинах продаються піддони-лотки під взуття з бортиками. Щойно прийшли з вулиці — поставили взуття в лоток, який час від часу досить обполіскувати. Коштують такі в господарських магазинах від 75 грн при розмірах 40х75 см (приблизно на 3–4 пари).

Радила Діана ШЕПЕЛЬ.