Хоч на вулиці уже й жовтень, та в господарів ще вдосталь усілякої роботи на городі, в господі, що потребує зокрема й копання: хто огорожею зайнявся – фундамент готує, хто ще врожай збирає, готує заново грядки. Дуже важливо копати так, аби зберегти при цьому здоров’я спини, не надірватися. Є кілька хитрощів, як працювати без негативних наслідків.

Передусім важливо правильно обрати лопату. Потрібно, щоб у неї був довгий держак, тоді доведеться менше нагинатись і працювати у напівзігнутому стані. Копати слід при максимально прямій спині! На лопату треба спиратись усім тілом. Інструмент має бути легким, зручним, добре заточеним. Перш ніж розпочати, зробіть невеличку розминку, щоб розігріти м’язи. Достатньо виконати кілька нескладних фізичних вправ, бодай кілька поворотів тулубом та глибоких нахилів.

Не намагайтесь зробити все за один день. Виділіть на копання чітко відведений час. Працюючи, робіть короткі перерви. Приміром, через півгодини перервіться на 10 хвилин, змінивши при цьому положення тіла. Відкладіть лопату, розігніть спину й потягніться вгору. Також дуже корисно знайти рівну поверхню, лягти на спину, підняти над головою руки і як слід витягнутись.

Розраховуйте свої сили! Тривале перебування в одній позі перевантажує хребет і суглоби. Протягом дня намагайтесь міняти навантаження на різні групи м’язів: спочатку можна покопати, а потім переключитись на інші види діяльності. Уникайте різких рухів, усе робіть плавно. Якщо з поля потрібно виносити відра з врожаєм, скажімо, коли вибираєте буряки чи моркву, для симетрії краще взяти їх в обидві руки. Втім, за можливості ліпше не підіймати важких предметів, а скористатись садовим візком.

Якщо після роботи відчули біль у м’язах. Можна виконати кілька нескладних вправ, зокрема вправу «кішка»: стати на карачки, спина рівна. Плавно на видиху вигнути спину вгору, як кішка, і повернутись у вихідне положення. Так само на видиху прогнути спину вниз. Повторити 10–15 разів у кожному положенні. Або ж зробіть напівмісток: ляжте на спину, на видиху підніміть таз вгору, потім опустіть. Повторіть 10–15 разів.

Захищайте спину від протягів, одягайтесь по погоді. Стежте за тим, щоб при роботі не оголювалась. Якщо спина все ж заболіла, полегшити біль допоможуть зігріваючі або знеболюючі креми: Німід гель (тюбик 30 г – 45-50 грн), Фастум гель (близько 65 грн за 30 г), Долобене (від 80 грн за 20 г), Долгіт (від 44 грн за 20 г) та інші, які наносять на проблемну зону. Допоможе й перцовий пластир (від 15 грн).

Добре, якщо у вас є голчастий аплікатор (Кузнецова чи Ляпко): він допоможе зняти м’язове напруження та біль у спині. У разі сильного болю можна прийняти знеболювальне. Якщо болі у спині не минають кілька днів – звертайтесь до лікаря.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.