Православні та греко-католики 14 жовтня святкують Покрову Пресвятої Богородиці. 910 року, коли на Константинополь напали сарацини, мешканці зібралися в храмі. Під час їх молитви явилася Богородиця і розкрила свій омофор над людьми (довгий, стрічкоподібний плат, який є частиною облачення єпископа). Невдовзі після видіння люди дізналися, що вороже військо переможене. Це чудо стало знаком заступництва Богородиці за всіх людей. І саме Покрову обрали своєю головною заступницею козаки, пізніше — воїни УПА, а тепер й українська армія, тому День захисника України святкується саме 14 жовтня.

Православні 14 жовтня згадують святого Петра Калнишевського. Отаман Запорозького війська розбудовував церкви та монастирі. Його коштом утримувалися парафіяльні школи, шпиталі для літніх і немічних. Зруйнувавши Січ, Катерина ІІ відправила Калнишевського на Соловки, де в ув’язненні він провів 25 років.

Вірменська церква 17 жовтня згадує усіх чотирьох євангелістів — Матвія, Марка, Луку та Івана. Матвій, перш ніж стати одним з 12-ти апостолів, був збирачем податків в Кафернаумі, та коли його покликав Христос, розпродав усе своє майно та роздав бідним. Марк був родом із Єрусалима, в домі його матері збиралися на молитву апостоли та перші християни. Ймовірно, саме в цьому домі відбулася Таємна Вечеря. Лука мав гарну грецьку освіту і був лікарем. Апостол Павло називає його «улюбленим лікарем». Лука не раз відправлявся разом із Павлом у місійні подорожі, а позаяк знався на праві, то деякі богослови припускають, що він був юридичним консультантом Павла. Вважається, що Іван був одним із двох учнів Івана Хрестителя, які послідували за Христом. І саме йому, одному з найулюбленіших Своїх учнів, Ісус, будучи на хресті, заповідав подбати про Свою матір.

Лютерани 18 жовтня святкують День апостола та євангеліста Луки. Він вважається першим іконописцем. Згідно з Переданням, Лука написав перші ікони Христа, Богородиці, а також Петра й Павла, тож він став покровителем не лише лікарів, а й іконописців. Лука переповідає життя Христа в третьому Євангелії, а про місійну діяльність Його учнів — у Діяннях святих апостолів. Лука вважається одним із апостолів, але не 12-ти, а 70-ти, які також слухали проповіді Христа та проповідували Його вчення по світу.

Марина ЧОРНА, релігієзнавець.