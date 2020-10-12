Якщо троянду називають королевою квітника, то яблуню, певно, можна назвати якщо не королевою, то принаймні найпопулярнішою садовою рослиною. Можливо, у вас не вистачає зимових сортів, або ж мрієте про Антонівку, яка останнім часом стала справжньою рідкістю? Тож ходімте в сад – зараз найсприятливіший час для посадки всіх плодових дерев.

ОБИРАЄМО ДІЛЯНКУ

Ґрунт для посадки має бути родючим, ідеально, якщо це буде легкий суглинок. Ділянка повинна добре освітлюватись сонцем та бути захищеною від вітру. Сирості яблуня не любить, тому не можна висаджувати її у низинах та місцях із близьким заляганням ґрунтових вод. Готують ділянку заздалегідь. Передпосадкове добриво на кв.м – 6–8 кг перегною або компосту, 50–60 г суперфосфату, 30–40 г – калійної солі. Загортають на глибину 20–30 см.

ГОТУЄМО ПОСАДКОВУ ЯМУ

Посадкову яму готують заздалегідь, щонайменше за 2–3 тижні (краще за 1–1,5 місяця) до посадки. За цей час ґрунт встигне добре осісти. Глибина ям має бути в межах 70 см, ширина – близько 1 м. Для низькорослих сортів достатньо глибини 50 см та діаметра 90 см. Важливо також брати до уваги і те, що чим гірший і бідніший ґрунт, тим більшою має бути яма. Копаючи її, верхній, родючий шар ґрунту складають із одного боку на поліетилен, а нижній – з іншого. Якщо на ділянку перед посадкою не вносились добрива, в кожну яму вносять по 3 кг компосту або перегною, 100 г суперфосфату, 70 г хлористого калію і ретельно все перемішують, щоб не спалити корені. Не можна вносити восени при посадці азотні добрива.

На глинистих ґрунтах на дно укладають шар дренажу (бита цегла тощо), засипають яму наполовину землею, змішаною із добривами, та формують невеличкий горбик. Вставляють кілок-опору для деревця.

А ТЕПЕР ВИСАДЖУЄМО

Працювати краще вдвох: один тримає саджанець рівно та на потрібній висоті, інший розрівнює корені та засипає яму ґрунтом. При цьому злегка струшують саджанець, щоб земля рівномірно заповнила порожнини між коренями. Саджанець поміщають у яму так, щоб коренева шийка була на 3–5 см вище поверхні ґрунту. В процесі його усадки вона опиниться на рівні ґрунту. Заглиблена коренева шийка так

само небажана, як і завищена. Так, заглиблення може стати причиною того, що дерево пізно заплодоносить. Засипають яму повністю землею, сформувавши лунку. Ґрунт у пристовбурному крузі ущільнюють, щоб між коренями не було порожнин. Стовбур прив’язують до кілка вісімкою, петлі обв’язки мають бути вільними, щоб при осіданні ґрунту саджанець не опинився у підвішеному стані. Висаджене дерево поливають двома-чотирма відрами води, а пристовбурний круг мульчують перегноєм шаром близько 5 см. Посадковий кілок спилюють на висоті нижче 5 см від нижньої скелетної гілки. Малородючу землю з нижнього горизонту, що залишилась після викопування ям, розкидають по міжряддях або вивозять із ділянки.

Для саджанця першого року життя дуже важливий полив. Підживлювати яблуню мінеральними чи органічними добривами треба лише через 2–3 роки після посадки. Обрізують дерево вперше у віці двох років.

При висадці кількох дерев важливо дотримуватись відстані в 3–4 м одне від одного, між рядами – 5–6 м для високорослих сортів, відповідно для середньорослих 3–3,5 і 4,5–5 м, для низькорослих – 2,5–4 м.

Плодоносити деревце почне через 4–5 років. А перші 2 роки доведеться обривати і цвіт, щоб дерево витрачало всі сили на ріст.

Іван СИМАКОВ, садівник.