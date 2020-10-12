Ікра з гарбуза трохи солодша і більш насичена, ніж кабачкова, а її смак чудово доповнюють часник і томат. Виходить красивого оранжевого кольору.

* 500 г м’якоті гарбуза

* середня морквина

* велика цибулина

* середній болгарський перець

* 2–3 зубчики часнику

* 2 столові ложки томатної пасти (або 4 середніх помідори)

* олія (для смаження)

* чайна ложка солі (без верху)

* чверть чайної ложки цукру

* чверть чайної ложки чорного меленого перцю

* невеликий лавровий лист

Гарбуз і моркву натерти на крупній тертушці. Перець і цибулю нарізати маленькими кубиками. Часник пропустити через часнокочавилку. На розігрітій олії обсмажити до золотистого кольору цибулю. Викласти на тарілку. Обсмажити до м’якості моркву. Всі овочі скласти в товстостінну каструлю, перемішати, накрити кришкою. Поставити на слабкий вогонь, постійно помішуючи, доки маса не виділить сік. Готувати 25–30 хв. Додати томатну пасту — завдяки концентрату смак ікри буде багатшим, колір більш насиченим, а готувати доведеться менше, оскільки не потрібен час на випаровування рідини. Якщо використовуєте свіжі помідори, тоді, натерши їх на тертушці (шкірка не знадобиться), додати відразу з усіма овочами, щоб випарувалася рідина. Покласти сіль, цукор (його можна не додавати, якщо гарбуз дуже солодкий), перець і лавровий лист. Перемішати і тушкувати ще 5 хв. Готову ікру збити блендером до однорідної маси (лавровий лист забрати), але якщо хочете відчувати шматочки овочів, цей етап можна пропустити.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.