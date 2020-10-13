Уряд на черговому засіданні затвердив постанову «Про внесення змін до Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня».

Відтепер зокрема розмір компенсації за догляд за дитиною з інвалідністю становить 2 прожиткові мінімуми на дітей віком до 6 років.

Компенсація послуги «муніципальна няня» надається отримувачам за умови зайнятості кожного з батьків, опікунів дитини, за винятком отримувачів, які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, хворою на тяжкі захворювання, котра отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа або паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність, а також отримувачів, у яких одночасно народилось троє і більше дітей; а також коли один або обоє із батьків, опікунів не зайняті та є особами з інвалідністю І чи ІІ груп.

Компенсація не може бути більшою за сплачену батьками «муніципальній няні» вартість послуги з догляду. «Муніципальна няня» – фізична особа – підприємець одночасно може доглядати 3 дітей, юридична особа – 10 дітей.