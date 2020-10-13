Плоскостопість, окрім втоми ніг і деформації пальців, призводить до утворення кісточок на ногах, виникнення п’яточних шпор, натоптишів, сприяє розвитку варикозного розширення вен і остеопорозу.

Від цієї недуги страждають гомілковостопний, колінний і тазостегновий суглоби, а також хребет. Щоб знизити ризик розвитку хвороби, потрібно нормалізувати вагу, правильно підбирати взуття і носити ортопедичні устілки, частіше гуляти по нерівній поверхні. Добре, коли є можливість ходити босоніж, щоб м’язи та сухожилля тренувалися.

Одним з ефективних методів лікування плоскостопості є лікувальна фізкультура. Ось кілька вправ для стоп, які допоможуть зміцнити тонус м’язів, поліпшити еластичність зв’язок, зменшити біль і підвищити вашу працездатність.

Головна умова їхньої ефективності – регулярність, тобто щоденне виконання.

1. Ходити на носках і п’ятах 1–3 хв.

2. Ходити на внутрішній і зовнішній поверхні стопи 1–3 хв.

3. Сидячи на стільці, піднімати стопи по черзі над підлогою, здійснюючи повільно і плавно кругові рухи гомілкостопом, з максимальною амплітудою – спочатку за годинниковою стрілкою, потім проти. Виконувати 10 обертань кожною ногою по 3 підходи.

4. Ноги на ширині плечей, повільно підніматися на носки, відчувши кожен палець, потім повільно опуститися. Виконувати 15–20 разів.

5. Поза лелеки – підняти одну ногу, зігнувши в коліні, постояти 20–40 сек., поміняти ногу.

6. Виконувати сидячи на стільці, стопи стоять рівно на підлозі. Не відриваючи п’яток, підняти носки обох стоп якомога вище й утримувати 10 сек. Потім 10–20 сек. відпочити. Повторювати 3 рази. Щодня кількість підходів збільшувати на 1, довівши до 10.

7. Сидячи на стільці, пальцями ноги захоплювати дрібні предмети, розсипані на підлозі (приблизно 20 штук) і складати їх в ємність. Виконувати по 2 підходи для кожної стопи.

8. Сидячи на стільці, зігнути пальці ніг, із зусиллям розкрити їх віялом. Виконувати 15–20 разів.

9. Сидячи на стільці, катати ногою скалку, м’ячик, м’ячик-їжачок протягом 2–3 хв.

10. Сидячи на стільці, обхопити ступнями м’яч і пересувати його в різні сторони.

Підготувала Валентина ГАРКАВА.