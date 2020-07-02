Пулороз (білий пронос) – це інфекційна хвороба молодняку курей, качок, гусей, індиків, фазанів. Хворіє також дика птиця. Збудник виділяється з фекаліями. Перехворілі курчата повторно не заражаються, але стають його носіями на все життя. Курка може передавати інфекцію через яйця. Зараження можливе також через воду, корм, повітря, предмети догляду.

Хвороба проявляється з перших днів життя і на 3–7 день може закінчитися загибеллю. Летальність сягає 60–70 відсотків. Тому перші кілька днів молодняк потребує особливої уваги. Інкубаційний період триває 1–20 днів. При зараженні у 20-денному віці й пізніше кількість випадків зараження у курчат скорочується, хвороба переходить у підгостру або хронічну форму. У поголів’я старше 45 днів ця інфекція розвивається вкрай рідко.

Симптоматика: хворі курчата збиваються купками, вони малорухливі, мляві, пищать, ходять, широко розставивши лапи, опускають крила, пушок настовбур чений, очі напівзакриті, дихання важке. Спостерігається білий або зеленуватий пінистий пронос із вкрапленнями слизу, перо та пух ззаду склеюються, іноді відбувається закупорювання заднього проходу. Апетит знижується, з’являється сильна спрага.

Інтенсивність симптомів залежить від віку птиці. Що вона молодша, то гостріша форма. Якщо курчата одужують, то відстають у рості. В ураженого дорослого поголів’я найчастіше може не бути взагалі ніяких ознак хвороби. Іноді можуть спостерігатись такі симптоми, як посиніння гребінця та сережок, кульгання через набряк колінних суглобів, відвисання живота, випадіння пір’я, періодичні проноси, млявість, виснаження, зниження яйценосності. Доросла заражена птиця небезпечна тим, що передаватиме хворобу курчатам і виділятиме велику кількість мікробів із послідом.

Основним засобом боротьби з пулорозом є профілактика та своєчасне виявлення випадків захворювання. Хворих і підозрілих курчат негайно ізолюють, безнадійних забивають. Їх краще спалити або закопати якомога глибше, а приміщення, у якому вони утримувались, ретельно дезінфікують.

Ветеринарний лікар розробляє схему лікування, зокрема для пригнічення збудника призначає антибіотики. З метою профілактики та зміцнення імунітету до раціону вводять сир, ацидофільний кисляк, молочну сироватку, дрібно посічену зелень, вітаміни, біологічні добавки.

З метою недопущення хвороби важливо купувати курчат лише у перевірених продавців. Замінювати корм і воду пташенятам потрібно кілька разів на день з обов’язковим прибиранням усіх залишків їжі, що розсипались. Якщо у пташнику вже є кури, придбаних тримають окремо і не допускають їх контакту з іншою птицею. Збудник пулорозу здатний тривалий час зберігатись у різних середовищах, тому виявити причину зараження нерідко складно. Приміром, у воді він може жити понад 200 днів. Птиці важливо забезпечувати повноцінний раціон і дотримуватись гігієни в курнику.

Уражену пулорозом птицю і яйця не можна вживати в їжу.

Валентина ОМЕЛЯНЧУК.