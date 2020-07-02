Третя дитина в родині, Антуан де Сент-Екзюпері прийшов у світ сонячного 29 червня 1900 року. За рідкісну доброту і веселий характер у дитинстві мати називала його «Король-сонце». Вона й прищепила малому Тоні любов до літератури.

Вірші й казки він складав з 6 років. Та відколи ще 12-річним уперше побував у польоті, спрага слова змагалася в ньому із прагненням неба. Крок за кроком ішов до цієї мети: курси пілотажу, майстерня на аеродромі, здобуття кваліфікації — спершу цивільного, а потім і військово- го льотчика, низка винаходів у цій галузі…

А от у літературі випробувати себе вирішив, працюючи в авіакомпанії «Аеропошталь»; так з’явився «Південний поштовий». Із видавництвом Ґастона Ґаллімара Антуан укладає контракт на створення і публікацію 7 романів, та, прагнучи екстріму й нових вражень, стає льотчиком-випробувачем. Після однієї аварії вижив завдяки водолазам, а після другої, яка трапилася в пустелі, його з механіком врятували бедуїни; про це Екзюпері розповів у романі «Земля людей».

У часи Другої світової Антуан — учасник французького Руху Опору, зарахований до льотної розвідки. Льотчик і літератор продовжують співіснувати в ньому.

Казку Екзюпері замовило американське видавництво. «Маленького принца» він написав 1942 р., супроводивши авторськими ілюстраціями та присвятивши своєму другові, Леонові Верту. Коли через 57 років французька газета «Le Monde» складала перелік «100 книжок століття», 4 місце з-поміж 200 найвідоміших творів посів «Маленький принц» Антуана де Сент-Екзюпері. Станом на 2001-й його переклали понад 100 мовами світу.

…Із польоту 31.07.1944 р. 44-річний Антуан так і не повернувся. Його оголосили зниклим безвісти, а згодом назвали іменем льотчика ліонський аеропорт. Лише через 44 роки неподалік Марселю знайшли браслет Екзюпері, а потім — і рештки літака, яким керував.

Один із німецьких військових асів зізнався, що під час війни саме він збив Екзюпері, додавши: ніколи не зробив би цього, аби знав, хто за штурвалом.

«Усі ми відповідаємо за тих, кого приручили… Ось мій секрет, він дуже простий: пильне одне лише серце. Найголовнішого очима не побачиш», — ці відомі на весь світ слова Маленького Принца близькі кожному з нас.

Підготувала Ольга ГОЙДЕНКО.