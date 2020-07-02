“Пройдемо в сад? Я покажу вас трояндам», — писав Річард Шерідан. Можна насолоджуватися трояндами, що квітнуть за вікном. А можна їх аромат і смак зберегти до зими у вигляді варення. Уперше незвичайне варення, щоправда, не перетерте, а в сиропі з цілими пелюстками, скуштувала в Криму і закохалася з першої ложечки.

Щоб його приготувати, зі сходом сонця рушаю у сад на “квіткове” полювання до розлогого куща чайної троянди, чи Ругози (саме цей сорт троянди підходить). Її махрові запашні квіти розпускаються наприкінці травня і милують око до початку липня. На світанку ніжні рожеві пелюстки ще не зігріті сонцем і ранкова прохолода зберігає тонкий аромат. Розсипаю їх на рушник і лишаю на півгодини, дозволяючи комашкам вчасно евакуюватися.

* 100 г трояндових пелюсток (зважувати, не миючи)

* 200–250 г цукру

* 50–100 г води

* 1–2 столові ложки соку лимону

Цукор розчиняю у воді, проварюю (щоб краплина сиропу не текла по тарілці). Пелюстки перетираю в блендері чи ступці, додаю сік лимону (щоб троянда не втратила колір). У киплячий сироп викладаю трояндову масу і варю 2 хв., не більше. Це так зване шокове варення. Перекладаю в стерилізовані банки. Зберігаю в холодильнику.

Людмила ОПАНАСЕНКО.