Зняття зубного каменя механічними засобами, зокрема спеціальним інструментом з гачком, нині повсюдно замінюють менш травматичним — за допомогою ультразвукового приладу. Він створює ефект кавітації (лат. cavitas — порожнеча), коли бульбашки за принципом гідравлічних ударів руйнують певну поверхню.

Зубний камінь утворюється поволі, впродовж 4—6 місяців, із залишків їжі, відмерлих клітин, бактерій, солей кальцію, фосфору, заліза тощо.

Це відбувається внаслідок недостатнього догляду за зубами, передусім неретельного їх чищення (коротка тривалість процедури, використання неякісних паст і зубних щіток), вживання м’якої їжі, пережовування її переважно на одному боці щелепи. Утворення зубного каменю також можуть спричиняти порушення сольового обміну в організмі, неправильне положення зубів, надміру шорсткувата поверхня через неякісне пломбування, протезування.

Серед перших симптомів формування зубного каменю — кровоточивість, свербіння ясен, поява темних плям на зовнішній та внутрішній поверхнях зуба біля ясен, неприємний запах з рота. Над’ясневий зубний камінь, м’який, білого або жовтуватого кольору, видно неозброєним оком. Під’ясневий зазвичай твердий, зеленувато-чорний або темно-коричневий, його можна виявити тільки за допомогою спеціальних стоматологічних інструментів. Він щільно прилягає до поверхні кореня зуба.

Для профілактики утворення зубного каменю слід чистити зуби впродовж 1—2 хв. якісними засобами (щітка бажано з натуральної щетини, нитка-флос) у різних напрямках, аби запобігти утворенню так званого нальоту, первісного осередку для формування твердої субстанції.

І не забувайте відвідувати стоматолога з профілактичною метою не менш як двічі на рік.

Олена СТАХОВСЬКА, лікар-стоматолог.