На запитання читачів відповідає заступник директора Департаменту — начальник управління контролю за зверненнями громадян Департаменту Пенсійного фонду України Галина МАСТЮГІНА

— Під час ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у 1986 р. працював водієм. Інвалідності не маю. З 2003 року на пенсії, але вона невелика. Чому?

Володимир Іванович. Житомирська обл.

— Ви належите до ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС 2 категорії. Розмір вашої пенсії залежить від заробітної плати, яку отримували, і страхового стажу. Пенсію обраховують на загальних умовах. Водночас зазначу, що наявність 2 категорії ліквідатора аварії на ЧАЕС дає право на зниження пенсійного віку.

— Мій чоловік пішов на пенсію у 2001 році за Списком №2, на 5 років раніше. Його стаж 34 роки. Чому йому не встановлено пенсію в розмірі 2000 тис. грн?

Галина. Сумська обл.

— З 1 липня поточного року встановлено доплату до пенсії, щоб її розмір становив 2000 грн, тим пенсіонерам, які (зокрема чоловіки) мають не менш як 35 років страхового стажу.

— Я працюю за Списком №2, стаж 16 років. У якому віці набуду право вийти на пенсію? Я 1972 р.н. Продовжую працювати в протитуберкульозному відділені. Чи можу піти на пенсію за вислугу років?

Ольга. Миколаївська обл.

— Щодо першого запитання — якщо ви працювали за Списком №2 10 років, то право на пенсію матимете при досягненні 55-річного віку за наявності не менш ніж 25 років страхового стажу. Пільговий стаж при зверненні до Пенсійного фонду необхідно підтвердити довідкою з підприємства та наказом про атестацію робочого місця.

Враховуючи роботу в протитуберкульозному відділенні, ви маєте право на зарахування періоду праці в подвійному розмірі. Страховий стаж зараховують у подвійному розмірі для обчислення пенсії до 1.01.2004 р., а для визначення права на пенсію за вислугу років та за віком на пільгових умовах — як до 1.01.2004-го, так і після цієї дати.

Щодо другого запитання — для виходу на пенсію за вислугу років потрібно мати спеціального стажу (на посадах середнього медичного персоналу чи лікарських):

на 1.04.2015 р. — 25 років;

на 1.01.2016 р. — 25 років і 6 місяців;

на 11.10.2017 р. — 26 років і 6 місяців.

Для призначення пенсії за вислугу років треба звільнятися з роботи, яка дає право на цей вид пенсії.

— Вийшов на пенсію у 2017 р. із коефіцієнтом стажу 1,35. Нині перерахунок моєї пенсії не проводять. Із чим це пов’язано?

Станіслав. Хмельницька обл.

— Коли ви йшли на пенсію у 2017 р., її розмір було визначено згідно з середнім показником зарплати за 2014–2016 рр. та вартістю 1 року страхового стажу 1,35%.

А з 1 жовтня 2017 р. вийшов Закон України №2148 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», за яким величина оцінки одного року страхового стажу зменшилася з 1,35% до 1%.

Найбільше відчули зміни особи, які вийшли на пенсію у 2016–2017 рр. і яким перерахунком відповідно до норм Закону зменшено розмір раніше нарахованих пенсій. Але новим Законом передбачено виплачувати пенсію в раніше встановленому розмірі. Тобто до пенсії цієї категорії пенсіонерів здійснюють доплату. Її розмір у кожному випадку індивідуальний. І поки доплата після перерахунків (осучаснень) не зменшиться (не вийде на «0»), то зміни розміру пенсії ви не відчуєте.

— Моя мама отримує пенсію 2 тис. грн. Має 36 років стажу, її вік — 70 років. Чи правильно їй призначили пенсію? Чи потрібно звертатися до ПФУ для перерахунку?

Олександр. Вінницька обл.

— Якщо нині вона не працює, то всі перерахунки їй здійснюють автоматично. І додатково звертатися до ПФУ не потрібно.

Можливо, їй варто спробувати взяти заробіток за інші 5 років (60 місяців) роботи. Зверніться до архіву підприємства з письмовим запитом, щоб надали довідку із розміром заробітної плати за відпрацьований період. Потім передайте її спеціалістам Пенсійного фонду з проханням перевірити, чи не є у цей період заробітна плата більш вигідною для нарахування (перерахунку) пенсії.

Якщо заробіток був невисоким, то швидше за все звернення результатів не дасть.

— Маю два запитання. Перше: як мені має бути зарахований страховий стаж за період роботи з 1983 р. по 1987 р. (працював за строковим трудовим договором у м. Петропавловськ-Камчатський) — рік за півтора чи по-іншому? І друге: був на обліку у центрі зайнятості з вересня 2002 р. по вересень 2006 р., допомогу з безробіття мені виплачували по серпень 2003 р. Чи зарахують той період, коли я вже не отримував допомогу, до стажу? Адже тоді мене залучали до безоплатних громадських робіт.

О.Кривцов. м. Рівне.

— Якщо з вами було укладено строковий трудовий договір на термін не менш як 3 роки, то стаж буде зараховано рік за півтора. Для підтвердження права на пільгове обчислення стажу роботи на Крайній Півночі вам необхідно надати будь-який документ, що підтверджує зазначений факт (трудовий договір, довідку, тощо).

Відповідно до Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон) період роботи до 1 січня 1991 року в районах Крайньої Півночі та місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі колишнього Союзу РСР, а також на острові Шпіцберген, зараховується до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло до 1 січня 1991 року.

Пільгове обчислення страхового стажу провадять на підставі трудової книжки, або письмового трудового договору, або довідки, де зазначено період роботи в районах Крайньої Півночі та місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі, користування пільгами, передбаченими вищезазначеними нормативно-правовими актами.

Пільги, передбачені ст.5 Указу Президії Верховної Ради Союзу РСР від 26 вересня 1967 року «Про розширення пільг для осіб, які працюють в районах Крайньої Півночі і в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі», зокрема, щодо пільгового обчислення стажу, надавалися за умови укладення строкових трудових договорів про роботу в цих районах.

Щодо другого питання, то до вашого страхового стажу будуть зараховані періоди, коли ви отримували відповідну допомогу (за даними трудової книжки або довідки служби зайнятості).

Статтею 24 Закону передбачено, що період, протягом якого особа, яка підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню на випадок безробіття, отримувала допомогу з безробіття (крім одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності) та матеріальну допомогу в період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації, включається до страхового стажу.

— Я народилася 1961 р., маю стаж 26 років 11 міс. У якому віці зможу вийти на пенсію та скільки стажу на цей момент повинно в мене бути?

Надія Іванівна. Полтавська обл.

— Право на пенсію ви матимете по досягненні 60 років, у 2021-му. Стаж має бути не менше 28 років.

Щоб набути необхідний стаж, ви можете:

1) влаштуватися на роботу;

2) отримувати допомогу з безробіття (якщо маєте право на її отримання);

3) здійснювати догляд за особою, яка досягла 80-річного віку та/або потребує постійного стороннього догляду й оформити допомогу у органі праці та соціального захисту населення;

4) докупити стаж за попередній період, уклавши відповідний договір, або укласти договір добровільного страхування в органах Державної фіскальної служби.

— Мені 41 рік, не працюю, бо доглядаю за мамою, маю 18 років стажу. Чи призначать мені пенсію в 60 років?

Оксана. Черкаська обл.

— Права на пенсію за віком у 60-річному віці ви не матимете, якщо не набудете необхідний страховий стаж. Раджу офіційно оформити догляд за мамою в органах праці та соціального захисту населення, щоб вам зарахували період догляду до страхового стажу.

— Мій чоловік працював у колгоспі, йому виплачували додаткову заробітну плату. До пенсії її чомусь не зарахували.

Ганна Василівна.

— Оплата праці колгоспників могла бути авансовою. Постановою Кабміну №306 від 20.04.2005 р. «Про реалізацію абзацу другого пункту 2 статті 41 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачено, що для обчислення пенсії з урахуванням заробітної плати, що виплачена за результатами роботи, особа має надати до Пенсійного фонду довідку про заробітну плату (дохід) із зазначенням підстави для її виплати. Архівна установа такі довідки не надає, тож якщо господарство чи його правонаступник досі працює, зверніться туди.

— Я пенсіонер, працював на Крайній Півночі. Мені скасували пільги зі стажу. Маю довідку, що працював, але не маю строкового договору.

Анатолій Борисович. Запорізька обл.

— Якщо особа укладала строковий трудовий договір не менш ніж на 3 роки, то стаж рахувався після 1 березня 1960 р. в розмірі 1,5. Підставою для такого обрахування стажу був договір. Якщо з вами такий договір не укладали, права на пільги по стажу ви не маєте.

Доплата до заробітної плати (районний коефіцієнт) надавалася всім працівникам Крайньої Півночі незалежно від наявності строкового договору.

— Працював у колгоспі водієм. Пенсія — 2 тис. грн. Чи правильно це?

Валерій. Полтавська обл.

— Так, це ваша пенсія з доплатою. Такий її розмір зумовлено невисоким заробітком.

На прямій лінії чергувала Яна РОМАСЕНКО, юрисконсульт.