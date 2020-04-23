З 17 квітня діє Закон №556-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля відносно посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря і знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу».

Згідно із Законом:

* знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикорослих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем караються штрафом від 91,8 до 153 тис. грн;

* порушення вимог пожежної безпеки в лісах тягне за собою накладення штрафу на громадян від 1,5 до 4,59 тис. грн і на посадових осіб – від 4,59 до 15,3 тис. грн. Якщо ж це призвело до виникнення лісової пожежі або поширення її на значній площі, – штраф від 4,5 до 15,3 тис. грн для громадян та від 10,71 до 18,36 тис. грн. для посадових осіб;

* випалювання стерні, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, рослинності або її залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відведення автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонах у населених пунктах без дотримання порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, карається штрафом від 3,06 до 6,12 тис. грн для громадян та від 15,3 до 21,42 тис. грн. для посадових осіб;

* ті ж дії, вчинені в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, – від 6,12 до 12,24 тис. грн.