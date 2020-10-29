Осінь — сезон затишних домашніх чаювань. Саме час запросити близьких і провести вечір за приємними бесідами. Головне — не забути про частування до чаю. Пропонуємо створити легку вазочку для домашньої випічки або цукерок. Вона має дуже нарядний вигляд, а робити зовсім нескладно, адже виготовлена на основі вже готової ажурної серветки, а форми їй надасть крохмальний клейстер.

Усе дуже просто й доступно: для вазочки знадобиться кругла ажурна серветка, зв’язана гачком, але можна використовувати будь-яку іншу основу, головне — аби мала красивий вигляд. Щоб виріб добре тримав форму, потрібно зробити міцний крохмальний розчин. Для цього розведіть в 0,5 склянки холодної води столову ложку крохмалю. Закип’ятіть окремо склянку води й тонкою цівкою влийте крохмальний розчин. Перемішайте добре, щоб не було грудочок, нагрійте до загусання. Зніміть із вогню та дайте охолонути до теплого стану. Занурте в клейстер серветку, залиште на 5 хв., щоб повністю просякла.

Підготуйте відповідну форму: глибоку миску або піалу. Обмотайте її харчовою плівкою або пакетом, щоб було легше відокремити готову серветку, коли висохне. Добре відіжміть серветку і викладіть на перевернуту миску або піалу. Розправте і дайте повністю висохнути. Залежно від матеріалу, з якого зроблена серветка, сохне вона приблизно добу за кімнатної температури. В результаті вийде доволі міцна ємність. За бажання можна прикрасити атласною стрічкою.

Оскільки зроблена ваза за допомогою нешкідливого для здоров’я крохмалю, в неї безпосередньо можна класти будь-яке частування: бублики, цукерки, печиво, фрукти. Або в такому красивому оформленні піднести в подарунок домашню випічку. Крім того, красиву вазу можна використовувати для оздоблення кімнати та коридору чи зберігати в ній різні дрібнички: ключі, косметику або біжутерію. За бажання з часом її можна випрати й надати іншої форми за допомогою клейстеру.

Діана ШЕПЕЛЬ.