Ніжні, соковиті оладки з цвітної капусти з вершковим смаком. За бажання їх можна доповнити засмажкою з сала та цибулі. З даної кількості продуктів виходить приблизно 12 штук.
* 500 г цвітної капусти (чиста вага)
* 2 яйця
* 50 г твердого сиру
* 50 г борошна
* 1–2 столові ложки сметани
* маленька цибулина
* зубчик часнику
* сіль
* чверть чайної ложки чорного меленого перцю
* невеликий лавровий листок
* олія та вершкове масло (навпіл)
Капусту розібрати на суцвіття, відварити до напівготовності в підсоленій воді з лавровим листком. Відкинути на друшляк, дати охолонути. Подрібнити капусту на крихту будь-яким зручним для вас способом: в чаші блендера або натерши на крупній тертушці. До капусти додати яйця, натертий на середній тертушці сир, сметану і нарізану дуже дрібно цибулю. За необхідності досолити, поперчити. Додати подрібнений часник і борошно, перемішати. На сковороді розігріти вершкове масло та олію, викласти по повній столовій ложці маси, обсмажити на середньому вогні з обох боків по 7 хв.
Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.
Залишити відповідь