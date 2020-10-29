Ніжні, соковиті оладки з цвітної капусти з вершковим смаком. За бажання їх можна доповнити засмажкою з сала та цибулі. З даної кількості продуктів виходить приблизно 12 штук.

* 500 г цвітної капусти (чиста вага)

* 2 яйця

* 50 г твердого сиру

* 50 г борошна

* 1–2 столові ложки сметани

* маленька цибулина

* зубчик часнику

* сіль

* чверть чайної ложки чорного меленого перцю

* невеликий лавровий листок

* олія та вершкове масло (навпіл)

Капусту розібрати на суцвіття, відварити до напівготовності в підсоленій воді з лавровим листком. Відкинути на друшляк, дати охолонути. Подрібнити капусту на крихту будь-яким зручним для вас способом: в чаші блендера або натерши на крупній тертушці. До капусти додати яйця, натертий на середній тертушці сир, сметану і нарізану дуже дрібно цибулю. За необхідності досолити, поперчити. Додати подрібнений часник і борошно, перемішати. На сковороді розігріти вершкове масло та олію, викласти по повній столовій ложці маси, обсмажити на середньому вогні з обох боків по 7 хв.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.