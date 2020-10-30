Щоб перевірити земельну ділянку перед вчиненням будь-якого правочину, наприклад, купівлею, необхідно здійснити такі кроки.

1. Дізнайтеся, чи присвоєно земельній ділянці кадастровий номер, зокрема — на публічній кадастровій карті України (https://map.land.gov.ua/ — пошук здійснюйте за населеним пунктом або координатами земельної ділянки). З’ясувати цю інформацію можна у власника землі або ж самостійно. За допомогою Публічної кадастрової карти також можна з’ясувати тип власності земельної ділянки, її цільове призначення та площу.

2. Перевірте право власності та речові права на земельну ділянку на вебпорталі Держгеокадастру (https://e.land.gov. ua/auth_select).

Отримавши довідку на порталі, можна дізнатися, зокрема, про:

✔ нормативну грошову оцінку ділянки;

✔ зареєстроване обмеження у використанні ділянки;

✔ суб’єктів права власності на земельну ділянку.

3. Отримайте інформаційну довідку з державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРП — https://bit. ly/3jQWIwV).

Довідка містить інформацію про те:

✔ хто є власником земельної ділянки;

✔ коли ділянка була придбана у власність і на яких підставах;

✔ чи зареєстровані будь-які права на нерухоме майно, крім права власності (право оренди, сервітут, емфітевзис, суперфіцій);

✔ чи є у відношенні до земельної ділянки будь-які обтяження: арешт, заборона відчуження, іпотека.

У ДРП наразі відсутня частина інформації про права на земельні ділянки, які виникли до 2013 року.

4. Перевірте земельну ділянку за кадастровим номером у Єдиному державному реєстрі судових рішень (http:// reyestr.court.gov.ua/). Ви дізнаєтесь, чи оспорювалося право власності на земельну ділянку, чи існують межові спори, чи не перебуває вона під арештом і чи не була передана в іпотеку.

Джерело: Офіс протидії рейдерству.