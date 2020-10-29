Кішки полюбляють гуляти вулицями, лазити по деревах, а нерідко ще й з’ясовувати стосунки з такими самими чотирилапими. Як наслідок – травми, зокрема, й очні. Та й хвороби бувають різні. Тож нерідко доводиться крапати їм очі. Навчитися робити це самотужки можна, адже нічого складного немає.

Тварину садять собі на коліна спиною до себе. Можна злегка затиснути між ними. Кішка не повинна бачити ліки. Крім того, щоб не почала нервувати, погладьте її, почухайте підборіддя, ласкаво з нею поспілкуйтесь. Спочатку тварині промивають очі від виділень і кірок. Роблять це ватним диском чи шматочком марлі, складеним у кілька шарів і змоченим у теплій воді. Звичайна вата не підходить, бо її волокна можуть залишитись в оці й ще більше подразнювати його. Сухі кірки треба спочатку розмочити, а потім видаляти. Але краще для промивання використовувати не воду, а міцний чорний чай, настій календули, ромашки або череди. Всі маніпуляції виконують чистими руками!

Промивають очі від зовнішнього кутка до внутрішнього, щоб виділення виходили разом зі сльозами. Для кожного використовують різні ватні диски, щоб не заразити здорове око, якщо друге інфековане. Далі закапують краплі у кількості, вказаній в інструкції. Тюбик тримають якомога ближче до ока, але так, щоб кінчик його не торкався. Якщо потрібно нанести мазь, її вичавлюють у щілину між оком та нижньою повікою. Залишки ліків навколо повік видаляють сухою серветкою або рушником. Після нанесення мазі бажано легенько помасажувати повіки, щоб ліки краще розтеклись. Температура ліків має бути кімнатною.

Важливо! Деякі краплі, мазі чи гелі можуть спричиняти дискомфорт в оці, печіння. Тому в цей момент тварину важливо міцно тримати. Протягом усієї процедури хваліть кішку, говоріть їй ласкаві слова.

Після маніпуляцій можете дати щось смачненьке. Якщо ветлікар призначив кілька різних препаратів, їх закапують з інтервалом 5–20 хв.

Порада від ветеринарів! Якщо тварина виривається і не бажає сидіти спокійно, можна загорнути її у ковдру або рушник та зафіксувати, залишивши вільною лише голову. Якщо кішка сильно пручається, можливо, знадобиться допомога помічника. У випадку тяжких захворювань не можна займатись самолікуванням!

Валентина ОМЕЛЯНЧУК.