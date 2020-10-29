ЗАГОТОВЛЯЮТЬ ҐРУНТОСУМІШІ ДЛЯ ТЕПЛИЦЬ І ПАРНИКІВ

У листопаді закінчуються роботи на городі. До промерзання ґрунту продовжують висівати на зиму моркву, петрушку, цибулю та інші підзимові культури, а потім мульчують ці грядки. Висаджують насіння так званих «аптекарських» рослин: ромашки, любистку, валеріани, звіробою та інших.

Усередині місяця можна на ділянці розкладати хмиз для снігозатримання. Триває заготівля біопалива. Закладають на зберігання пізню капусту. Укривають на зиму посіви часнику, доглядають картоплю та інші овочі, що зберігаються у сховищах. Квасять капусту.

Заготовляють ґрунтосуміші для теплиць і парників, а також для розсади на майбутній сезон. Такий ґрунт повинен бути пухкий та багатий на поживні речовини. Під кожну культуру бажано готувати суміш за власним «рецептом», але якщо такої можливості немає, роблять універсальну: 2 частини городньої землі, 1 частина перегною чи добре перепрілого компосту, 1 частина торфу і 1 частина тирси чи піску. Усе змішати.

Очистіть, помийте та закладіть на зберігання у сухому місці садовий інвентар. Усі металеві елементи інструменту бажано змастити моторною оливою, дерев’яні – оліфою чи іншим антисептиком. Заточіть пили та секатори. Не залишайте на зиму в діжках воду. Сховайте садові шланги та відра. Купи гною та компосту вкрийте товстим шаром землі.

Можна запланувати посадки на наступний рік.

ПРОВОДЯТЬ САНІТАРНЕ ОБРІЗУВАННЯ ДЕРЕВ ТА КУЩІВ

За сприятливих погодних умов ще можна висадити дерева та кущі, зокрема глід, калину, горобину. Проводять вологозарядний полив. Якщо в попередні місяці випала достатня кількість опадів, обходяться без нього.

Здійснюють профілактичну обробку саду від хвороб та шкідників 1- чи 3-відсотковим розчином мідного купоросу (100 або 300 г мідного купоросу розчиняють у 10 л води). 1-відсотковий розчин – профілактичний, 3-відсотковий – лікувальний. Можна обробити дерева концентрованим розчином сечовини. 500 г розводять у 10 л води. Обробляють надземну частину та ґрунт навколо неї.

Проводять санітарне обрізування дерев та кущів. Продовжують видаляти порость. Якщо не зробили раніше, прибирають підпірки з-під гілок плодових дерев. Очищують штамби дорослих дерев від старої кори та лишайників і білять.

Для зимового та весняного щеплення заготовляють здерев’янілі однорічні пагони плодових культур. Зберігають їх при температурі 3–5 градусів, розмістивши вертикально у помірно вологому піску або тирсі. Якщо у саду або поблизу нього на зиму збирається багато мишей, обов’язково розкладають отруйні приманки. Знімають з гілок і знищують зимуючі гнізда кільчатого та непарного шовкопряда, золотогуза, білана. Після опадання листя на гілках їх особливо добре видно. Важливо познімати також гнилі плоди, що залишились на деревах.

Для захисту від гризунів стовбури обв’язують хвойними гілками, мішковиною, руберойдом, сіткою, старими капроновими колготками. Прибирають сад від сміття, листя, рослинних залишків. Можна заготувати посадкові ями для висадки дерев навесні. Укривають неморозостійкі сорти винограду.

Проводять заходи із снігозатримання. Цей прийом дозволить захистити насадження від вимерзання та збільшить кількість вологи у ґрунті. Туї та ялівці до початку снігопадів обмотують капроновим шпагатом, щоб не втратили пірамідальну форму.

УКРИВАТИ ТРОЯНДИ НЕ ПОСПІШАЙТЕ

У листопаді відцвітають усі однорічні квіти, навіть «візитівки осені» – айстри чи майори. Їх залишки прибирають і закладають у компостну купу, бо неприбраний квітник справляє досить неошатне враження. Водночас можна здійснити підзимовий посів однорічників: волошки, однорічної хризантеми, флоксів, люпинів, дельфініумів, космеї та інших.

Якщо не зробили раніше, обрізують пагони багаторічників. А ось укривати троянди не поспішайте. Якщо раніше укриття було звичною процедурою, зараз зими стали настільки теплими, що воно може навіть нашкодити. Пагони в’юнких троянд просто пригинають до землі.

Знімають з опор та укладають на землю пагони клематисів. Миють і прибирають вазони та контейнери, в яких улітку росли квіти. Для миття у воду додають трохи господарського мила чи соди. Якщо забруднення сильні, спочатку варто замочити горщики у відрі з водою.

Підготувала Лідія ГЕРАЩЕНКО.