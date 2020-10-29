29 жовтня — Всесвітній день боротьби з інсультом

Транзиторна ішемічна атака подібна до інсульту і більш відома як мікроінсульт або передінсультний стан. Вона може трапитися в будь-кого у будь-якому віці. У такому випадку важлива кожна секунда, тому в разі її виникнення треба негайно звертатися по невідкладну медичну допомогу.

ВИЯВЛЕННЯ ПРОЯВІВ ХВОРОБИ

Інсульт або передінсультний стан визначають за допомогою швидкого тестування. Найчастіше у хворого з’являються такі ознаки.

Перекошене обличчя. Попросіть людину посміхнутися: у разі інсульту в неї це ледве вийде, а один куточок рота буде опущений вниз. Слабкість у руці. Якщо попросити витягнути руки перед собою, у хворого одна рука або не підніматиметься, або, піднявшись, опуститься. Порушення мови. Хворий на інсульт неспроможний назвати прості слова, приміром, своє ім’я. Язик. При інсульті він повернутий або викривлений.

Існують й інші ознаки, які потрібно сприймати всерйоз. Це – раптова слабкість або оніміння одного боку, включаючи обличчя, руку й ногу, труднощі в підборі слів або вимовлянні чітких речень, раптове помутніння зору, втрата пам’яті, запаморочення або падіння , надзвичайно сильний головний біль. У деяких випадках може перекриватися просвіт судини, яка живить око, що призводитиме до тимчасової втрати зору. Порушення зору можливе і при ураженні зорових ділянок мозку. Тоді можлива повна або часткова втрата поля зору одним чи обома очима.

Визначивши в себе чи в будь-кого хоча б один з основних проявів, негайно звертайтеся до служби екстреної медичної допомоги за тел. 103.

ЩО СПРИЧИНЯЄ ПЕРЕДІНСУЛЬТНИЙ СТАН

Як і інсульт, мікроінсульт зумовлений перекриттям просвіту судини, що перешкоджає кровопостачанню частини головного мозку. Його причиною зазвичай є тромб – кров’яний згусток, який утворюється в місцях звуження артерій або відкладень холестерину. Інколи спричинити перекриття може і бульбашка повітря, що потрапила в систему кровообігу або шматочок жирових відкладень, який відірвався від атеросклеротичної бляшки. За наявності певних захворювань серця, зокрема фібриляції передсердь, тромби можуть утворюватися у порожнині серця та, відірвавшись звідти, потрапляти в мозок. Інсульт або мікроінсульт може бути спричинений хворобою малих судин, при якій ушкоджуються мініатюрні судини в головному мозку.

ЯК ЗНИЗИТИ РИЗИК

Головна різниця між інсультом і мікроінсультом у тому, що при передінсультному стані прояви тривають короткий час і кровоток відновлюється самостійно, в такому разі нерідко обходиться без лікування. Але людина, яка перенесла мікроінсульт, має підвищений ризик інсульту. Доречно, щоб лікар оглянув її в найближчі 24 год. В одного з 12 пацієнтів, які щойно перенесли транзиторну ішемічну атаку, інсульт трапляється впродовж наступного тижня. Важливо звернутися до лікаря, пройти належне обстеження та отримати лікування. Після перенесеного мікроінсульту можна уникнути 4 із 5 випадків інсульту.

ОБСТЕЖЕННЯ ФАХІВЦЕМ І ЛІКУВАННЯ

Імовірно одразу після перенесеного мікроінсульту сімейний лікар призначить ацетилсаліцилову кислоту для запобігання утворення тромбів. Потім направить до невролога для подальшого обстеження. Фахівець може призначити сканування головного мозку (МРТ), електрокардіографію – дослідження активності серця, доплерівське УЗД для визначення звуження чи перекриття просвіту судин шиї, дослідження крові на згортання, рівень цукру та холестерину в крові. Після чого призначить необхідне лікування та запропонує змінити спосіб життя, зокрема відмовитися від куріння, обмежити споживання алкоголю, дотримуватися фізичної активності, позбавитися зайвої маси тіла тощо.

Якщо маєте запитання або побоювання щодо побічних дій призначених ліків, скажіть про це лікарю, адже завжди можна знайти альтернативу. Ніколи не зупиняйте прийом ліків, не обговоривши це з ним.

Звернутися по допомогу або за додатковою інформацією можна до Української асоціації боротьби з інсультом за електронною insultuni@gmail.com або поштовою адресою «Українці проти інсульту»/УАБІ, а/с 70, Київ-100, 02100.

За інформацією, наданою Київським міським центром громадського здоров’я.