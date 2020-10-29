Консультує юрист газети “Порадниця” Яна РОМАСЕНКО.

Проживаю у багатоквартирному будинку. Цікавить питання: чи можу самостійно висаджувати дерева та кущі, встановлювати декоративні скульптури на прибудинковій території?

Олена. Київська обл.

Благоустрій присадибної ділянки проводиться її власником або користувачем. Крім того, власник або користувач присадибної ділянки може на умовах договору, укладеного з органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування, забезпечувати належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки.

Утримання та благоустрій прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку, належних до нього будівель, споруд проводиться балансоутримувачем цього будинку (ЖЕК, ОСББ тощо) або підприємством, установою, організацією, з якими балансоутримувачем укладено відповідний договір на утримання та благоустрій прибудинкової території.

Громадяни в сфері благоустрою населених пунктів мають право, зокрема, брати участь у здійсненні заходів із благоустрою населених пунктів, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил.

Однак, відповідно до ст.16 Закону «Про благоустрій населених пунктів» (далі — Закон) заборонено самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски, а також створювати або самовільно висаджувати дерева, кущі тощо.

Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об’єктах благоустрою, а також видалення дерев, які виросли самосівом, здійснюються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів залежно від підпорядкування об’єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або в оренду, — за рахунок коштів їх власників або користувачів відповідно до нормативів, затверджених у встановленому порядку.

Озеленення населених пунктів здійснюється відповідно до Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України. До того ж, у містах та інших населених пунктах ведеться облік зелених насаджень та складається їх реєстр за видовим складом та віком.

Тому перш ніж саджати дерево або кущ біля будинку, потрібно запитати думки або навіть дозволу власника сусідньої ділянки (якщо рослину планується посадити біля межі земельних ділянок), балансоутримувача будинку чи органу місцевого самоврядування.

Скульптури належать до малих архітектурних форм, розміщення яких здійснюється відповідно до зазначеного Закону за рішенням власника об’єкта благоустрою з дотриманням вимог законодавства, державних стандартів, норм і правил.