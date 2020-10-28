До складу булочок входить гарбузове пюре, але оскільки додається цедра апельсина і кориця, то в готовій випічці смак гарбуза не відчувається, зате він надає красивого кольору! З даної кількості інгредієнтів виходить 14 булочок.

Тісто:

* 500 г борошна (приблизно)

* 200 г гарбузового пюре (з 300–350 г гарбуза)

* 150 г молока

* 100 г цукру

* 50 г вершкового масла

* 20 г свіжих дріжджів

* 1 яйце

* 0,5 чайної ложки солі

* цедра половини апельсина

* дрібка ваніліну

Начинка:

* 120 г цукру

* 60 г вершкового масла

* 2 чайні ложки кориці

Для змащення:

* 1 яйце та 1 столова ложка води

Заздалегідь дістати всі продукти з холодильника, щоб були кімнатної температури, а масло розм’якшилося. Гарбуз почистити, нарізати великими шматочками. Запекти в мікрохвильовці до м’якості (це найшвидший спосіб), приблизно 5–7 хв. Якщо її немає, можна запекти в духовці. Або ж залити невеликою кількістю води в каструлі, і тушкувати до повної м’якості, потім відкинути на друшляк, щоб вся рідина витекла. Зробити однорідне пюре з гарбуза за допомогою товкачика для картоплі або блендера, повністю охолодити.

Для опари в теплому молоці розвести дріжджі, всипати столову ложку цукру і 100 г борошна (від загальної кількості). Залишити на 15–20 хв. до появи пінної шапочки. Якщо використовуєте сухі дріжджі, їх знадобиться 7 г (2 чайні ложки), тоді активуєте їх так, як вказано на упаковці. В опару, коли підійде, додати цукор, ванілін, сіль, яйце і гарбузове пюре. Всипати 300–350 г борошна (решту підсипати поступово). Вимісити тісто, в кінці вмішати до однорідності м’яке масло. Поступово додати решту борошна, і ще помісити тісто. Покласти його в ємність, поставити в тепло на 1 год, або до підйому в три рази. Тепле місце можна зробити так — поставити в духовку, ввімкнути її буквально на 2 хв. на підігрів, потім відразу вимкнути. Можна поставити в іншу велику ємність з теплою водою.

Викласти тісто на стіл, за необхідності підсипаючи борошно, якщо воно занадто липке. Розділити на дві частини, розкачати кожну в пласт, щоб вийшов прямокутник.

Для начинки цукор змішати з корицею, масло розтопити. Змастити кожен пласт порівну маслом і присипати цукром з корицею. Згорнути в щільний рулет.

Зробити для булочок насічки ножем (на відстані 4–5 см одна від одної). Потім за допомогою нитки розрізати рулет на частини. Підводити нитку знизу, зверху перехрестити і потягнути — це акуратніше і зручніше, ніж ножем.

Перекласти булочки зрізом вгору на деко, застелене пергаментом. Змастити збитим з водою яйцем. Поставити в розігріту до 200 градусів духовку, випікати приблизно 20–25 хв., або до зарум’янювання.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.