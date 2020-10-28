До складу булочок входить гарбузове пюре, але оскільки додається цедра апельсина і кориця, то в готовій випічці смак гарбуза не відчувається, зате він надає красивого кольору! З даної кількості інгредієнтів виходить 14 булочок.
Тісто:
* 500 г борошна (приблизно)
* 200 г гарбузового пюре (з 300–350 г гарбуза)
* 150 г молока
* 100 г цукру
* 50 г вершкового масла
* 20 г свіжих дріжджів
* 1 яйце
* 0,5 чайної ложки солі
* цедра половини апельсина
* дрібка ваніліну
Начинка:
* 120 г цукру
* 60 г вершкового масла
* 2 чайні ложки кориці
Для змащення:
* 1 яйце та 1 столова ложка води
Заздалегідь дістати всі продукти з холодильника, щоб були кімнатної температури, а масло розм’якшилося. Гарбуз почистити, нарізати великими шматочками. Запекти в мікрохвильовці до м’якості (це найшвидший спосіб), приблизно 5–7 хв. Якщо її немає, можна запекти в духовці. Або ж залити невеликою кількістю води в каструлі, і тушкувати до повної м’якості, потім відкинути на друшляк, щоб вся рідина витекла. Зробити однорідне пюре з гарбуза за допомогою товкачика для картоплі або блендера, повністю охолодити.
Для опари в теплому молоці розвести дріжджі, всипати столову ложку цукру і 100 г борошна (від загальної кількості). Залишити на 15–20 хв. до появи пінної шапочки. Якщо використовуєте сухі дріжджі, їх знадобиться 7 г (2 чайні ложки), тоді активуєте їх так, як вказано на упаковці. В опару, коли підійде, додати цукор, ванілін, сіль, яйце і гарбузове пюре. Всипати 300–350 г борошна (решту підсипати поступово). Вимісити тісто, в кінці вмішати до однорідності м’яке масло. Поступово додати решту борошна, і ще помісити тісто. Покласти його в ємність, поставити в тепло на 1 год, або до підйому в три рази. Тепле місце можна зробити так — поставити в духовку, ввімкнути її буквально на 2 хв. на підігрів, потім відразу вимкнути. Можна поставити в іншу велику ємність з теплою водою.
Викласти тісто на стіл, за необхідності підсипаючи борошно, якщо воно занадто липке. Розділити на дві частини, розкачати кожну в пласт, щоб вийшов прямокутник.
Для начинки цукор змішати з корицею, масло розтопити. Змастити кожен пласт порівну маслом і присипати цукром з корицею. Згорнути в щільний рулет.
Зробити для булочок насічки ножем (на відстані 4–5 см одна від одної). Потім за допомогою нитки розрізати рулет на частини. Підводити нитку знизу, зверху перехрестити і потягнути — це акуратніше і зручніше, ніж ножем.
Перекласти булочки зрізом вгору на деко, застелене пергаментом. Змастити збитим з водою яйцем. Поставити в розігріту до 200 градусів духовку, випікати приблизно 20–25 хв., або до зарум’янювання.
Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.
Залишити відповідь