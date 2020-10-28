А ви знали, що цей відомий романс народився в Україні, а саме в Києві, осінньої пори, коли місто потопало в улюблених квітах автора слів і музики Миколи Харито – хризантемах.

Першим виконав твір перед публікою також він. Автору на той момент було 24 роки. На початку ХХ ст. романси були популярні, і «Хризантеми» швидко стали відомими, хоча майже відразу після створення їх записали в «старовинні». Микола Харито був дуже талановитий: чудово грав на фортепіано, складав невеликі музичні п’єси та писав вірші. А також, за словами сучасників, в молодості вирізнявся неймовірною красою (можливо, завдяки матері-грекині), в нього просто не можна було не закохатися. Можливо, через свою красу Микола і загинув – його застрелив один ревнивець, коли тому був 31 рік. Що саме сталося з ним одним із осінніх вечорів 1910 року – невідомо, але його сестра згадувала: «Микола повернувся звідкись у піднесеному настрої. Взявши в руки олівець і аркуш паперу, він на одному диханні склав чарівну й сумну мелодію на свої раніше написані вірші про кохання і розлуку»:

«В том саду, где мы с Вами встретились,

Ваш любимый куст хризантем расцвел,

И в моей груди расцвело тогда

Чувство яркое нежной любви…»

Навіть якщо ваш сад спорожніє від квітів, не пускайте в серце тугу, адже прекрасний засіб від осінньої меланхолії – це творчість. Тож давайте зв’яжемо гачком нев’янучу хризантему, подарувавши їй життя на капелюшку, пальто або шарфі.

Набірний ряд: зв’яжіть ланцюжок з 54 повітряних петель.

1 ряд: петля підйому. Далі на ланцюжку в’яжіть: 18 стовпчиків без накиду, 18 напівстовпчиків з накидом, 18 стовпчиків з накидом.

2 ряд: в кожну петлю основи в’яжіть: 1 стовпчик з накидом, 1 повітряна петля, 1 стовпчик з накидом. Вийде спіралька, що закручується.

3 ряд: в’яжіть махрову обв’язку. Почніть ряд 1 петлею підйому, в наступну петлю пров’яжіть стовпчик без накиду. Потім в’яжіть 7 повітряних петель і в наступну петлю зв’яжіть стовпчик без накиду. Далі в’яжіть такі арки повторами: стовпчик без накиду, 7 повітряних петель, стовпчик без накиду в наступну петлю. Потім поступово та рівномірно збільшуйте кількість повітряних петель в арках (на початку ряду 7, а потім, пров’язавши трохи, робіть 8, потім 9, 10, 11 повітряних петель в арці), до кінця ряду повинно бути 12 петель.

Закінчивши в’язання, обріжте довгу нитку. Складіть спіральку в квіточку (ряди з 7 повітряних петель – це серединка) і прошийте. Щоб розпрямити пелюстки, потримайте квітку над парою з чайника.