Осіннє перекопування пристовбурних кругів у саду – процедура, звісно, корисна. Адже при тому гинуть шкідники, що сховались на зимівлю у землі.

Відбувається аерація ґрунту, він насичується повітрям, узимку на перекопаних ділянках краще затримується сніг. Однак користь буде лише тоді, якщо робити все правильно. Так, перекопування не повинно бути глибоким, оскільки існує ризик пошкодити корені або ж оголити їх перед зимою, що призведе до вимерзання. Працювати краще вилами. Інструмент направляють ребром до дерева. Рослинні залишки краще не прикопувати, а прибрати, бо можуть містити збудників хвороб. Разом із перекопуванням можна здійснити й підживлення. Після перекопування пристовбурні круги обов’язково мульчують торфом або перегноєм шаром 5 см.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.