При будівництві житлових будинків зі зрубу та лазень для ущільнення стиків і запобігання втратам тепла крізь щілини використовуються міжвінцеві утеплювачі.

Вони дозволяють рівномірно утеплити будинок. До складу більшості входять натуральні компоненти. Штучні використовувати небажано. Волокниста структура матеріалу здатна забезпечити ще й звукоізоляцію. Сучасний ринок пропонує широкий асортимент таких утеплювачів. Найпоширеніші – повстяні, джутові, мохові, лляні та комбіновані, кожен з яких має свої особливості. Обираючи такий утеплювач, стежте, щоб мав високу еластичність та щільність, низьку теплопровідність і високу паропроникність, був стійким до гниття, плісняви та ультрафіолетового впливу.