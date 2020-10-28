За прогнозами фахівців 29 і 30 жовтня — слабкі магнітні бурі, а 1 листопада — потужний спалах, що тягне за собою сильну бурю.

* Якщо ви залежні від геомагнітної обстановки, щоб легше перенести магнітні бурі, в першу чергу, радять медики, в ці дні варто добре висипатися.

* Особливу увагу приділити раціону: відмовитися від жирної і гострої їжі, алкоголю, кави. Рекомендується включити в раціон трав’яні чаї і пити більше води.

* Також відмовитися від важких фізичних навантажень, замінити силові тренування прогулянкою на свіжому повітрі.

* У дні активності магнітних бур варто уникати емоційних потрясінь і стресових ситуацій.

* Якщо у вас підвищена метеочутливість, то заздалегідь подбайте про необхідні ліки.